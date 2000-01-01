Что подарить спортсмену: 7 трендовых идей
Для тренировок, отдыха и восстановления
Беспроводные наушники
Незаменимая вещь в поездках и на тренировках. Чтобы подарок запомнился, составьте индивидуальный плейлист для тренировок.
Портативный увлажнитель воздуха
Отличный подарок для восстановления после долгого тренировочного дня. Портативную версию можно брать с собой на сборы или использовать в машине.
Подушка для путешествий
Такой подарок точно пригодится и в самолёте, и в автомобильной поездке. Если не сам спортсмен, то шея точно скажет вам спасибо.
Спортивный массажёр
Вариаций здесь достаточно: массажные роллы, перкуссионные пистолеты, лимфодренажные аппараты. От самых бюджетных до полноценных систем восстановления.
Анатомические стельки
Отличные помощники для тех, кто ведёт активный образ жизни и имеет большие физические нагрузки. Можно подарить универсальные или заказать индивидуальный подбор.
Набор органайзеров
Однозначный мастхэв для каждого спортсмена — для спортивной одежды, средств гигиены и различных мелочей.
Что подарить спортсмену: 7 трендовых идей
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