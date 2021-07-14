И в пир, и в мир: как спортивная одежда стала новой классикой

Современная мода постоянно предлагает нам новые направления, которые рождаются благодаря сочетанию вещей из разных стилевых групп. К такому направлению относится и спортивный стиль, ставший одним из самых востребованных в мужском гардеробе. О том, какой путь проделал этот стиль и без каких спортивных вещей мы не представляем мужской гардероб, рассказываем в этой статье вместе со стилистом, Натой Никоноровой.

Ната Никонорова стилист-имиджмейкер Я, как и многие, обожаю спортивный стиль за удобство и лаконичность!

Неудивительно, почему он так прочно укрепился в нашей повседневной жизни.

Девушки уже давно носят романтичные платья с кроссовками, джогеры и велосипедки с босоножками на каблуке; парни — всё чаще под костюм подбирают удобные кеды. А тренд на спортивные костюмы? Это же подарок судьбы! Теперь так можно одеться не только в аэропорт или на природу, а спокойно передвигаться в городе, выглядев при этом стильно.



От бунта до модного пьедестала: как появился спортивный стиль?

Спорт стал модным во вторую половину XIX века. Тогда во время тренировок люди стали понимать, что им нужна специальная экипировка, которую, кстати, удобно было бы использовать и во время путешествий, для прогулок в загородной местности и для активного отдыха. Производители одежды стали задумываться над линейкой удобных, не сковывающих движения вещей. Первоначально все спортивные новинки предназначались для мужчин, но вскоре количество увлечённых спортом женщин сильно возросло, и бренды стали шить для них.

С появлением велосипеда спортивная мужская и женская одежда практически не отличались: это были мешковатые шаровары, чем-то напоминающие восточные, или шорты в комплекте с футболкой или рубашкой.

Фото: gettyimages.com

В XX веке появился фитнес, основанный на учении шведского терапевта Пера Линга, и именно это направление в спорте потребовало новых модных изменений. В начале XX века кутюрье, имена которых связаны с понятием «высокая мода», стали создавать одежду для спорта и отдыха. Одним из яростных пропагандистов комфортной одежды для женщин была Коко Шанель, начавшая создавать дамские костюмы из трикотажа и утверждающая, что женщина может носить брюки, удобную обувь, заимствовать модели мужского гардероба, купаться на пляже в открытом купальном костюме и заниматься спортом.

Теннис добавил в спортивный стиль футболки-поло, короткие плиссированные юбки и платья выше колена. Рене Лакост, чемпион Франции по теннису, создал свой бренд Lacoste, производивший рубашки-поло для теннисистов и гольфистов, что переросло в огромную компанию, создающую одежду и обувь для досуга.

Фото: gettyimages.com

В 1930-60х дизайнеры пытаются объединить спорт и моду, создавая тем самым новое направление — спорт-шик. Спортивная одежда стала более элегантной и гламурной. Именно в этот период появились шорты с завышенной талией, объёмные рукава и яркие расцветки, которые ввёл в моду Эмилио Пуччи.

Начиная с 1970-х в моду вошли джинсы и до сегодняшнего дня не сдают своих позиций. Тогда же стала популярна аэробика, поэтому и мужчины, и женщины скупали с прилавков леггинсы и топы в обтяжку, которые подчёркивали все спортивные достижения на теле.

Футболка-поло

Поло перекочевало в повседневный гардероб из знаковой формы гольфистов, теннисистов и игроков в регби. Футболка поло — более стильная альтернатива традиционной футболке и незаменима в повседневном стиле, так как сочетается с любым низом — от шорт до классических брюк. Мужчины могут выбрать поло вместо рубашки под классический костюм, а могут комбинировать с джинсами и кедами для вечерних прогулок. Для создания максимально комфортного и свободного аутфита можно выбрать спортивные джоггеры или шорты, в качестве обуви лучше всего подойдут кроссовки.

Худи

Свободная толстовка с капюшоном очень функциональна: весной и летом она может служить верхней одеждой, защищающей от холода; в карман-кенгуру можно положить телефон, а капюшон защитит от дождя. Носить её можно с джинсами и брюками, с ботинками и кроссовками, с классическим пиджаком и ветровкой.

Свободная рубашка

Свободная рубашка — must-have любого мужского гардероба, особенно летом. Она может служить самостоятельным элементом образа, а также её можно надеть поверх базовой футболки. Она пришла в мужской гардероб из униформы гольфистов, самый известный производитель — Ralf Lauren.

Лонгсливы

Своей популяризацией лонгсливы обязаны бегунам. Именно они первыми стали использовать этот формат одежды в качестве элемента спортивной экипировки, что не осталось без внимания крупнейших мировых брендов (например, U.S. Polo Assn.) Сейчас эти кофты стали основной вещью в гардеробе рэперов, которые предпочитают надевать поверх неё большую футболку. Лонгсливы можно носить и самостоятельно, и комбинировать с брюками спортивного кроя, широкими джинсами и даже с шортами.

Спортивный костюм

Что может быть удобнее спортивного костюма? Толстовка и спортивные штаны — лучший спутник во время дальних путешествий и прогулок. В нём можно выглядеть стильно, не подбирая дополнительные к образу вещи. Мужчинам нравится носить их с кроссовками и поясными сумками, из аксессуаров подойдут спортивные часы и солнцезащитные очки.

Жилетки

Летний спортивный жилет давно вошёл в городскую моду, и лучше всего его надевать в сочетании с различными футболками, гольфами или регланами. Низом могут послужить спортивные штаны и самый популярный casual-вариант — джинсы. Осенью и тёплой зимой лучше создавать многослойные образы, добавляя толстовки или утеплённые клетчатые рубашки.

Спортивная обувь

Тренд обувного производства в последние десятилетия — экологичность. Спортивные бренды объединяются с медийными личностями, чтобы привлечь внимание покупателей к eco-friendly моделям. Например, совместная коллаборация Юрия Дудя и adidas привела к появлению всем известных кедов Stan Smith из переработанного пластика. Более того, мужчины часто выбирают полюбившиеся всем кеды Nike Jordan, яркие Vans’ы и высокие чёрные Converse в зависимости от повода и вещей в аутфите.