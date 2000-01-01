Лучшие отели для йоги и медитации по всему миру
В этих красивых локациях можно полностью перезагрузиться и набраться сил.
The Mulia, Mulia Resort&Villas
Где: Бали
В отеле есть программа Lifestyle Wellness. С её помощью можно привести свой внутренний мир в порядок.
В отеле есть программа Lifestyle Wellness. С её помощью можно привести свой внутренний мир в порядок.
Six Senses Laamu
Где: Мальдивы
В отеле занятия йогой можно чередовать с иглоукалыванием.
В отеле занятия йогой можно чередовать с иглоукалыванием.
Vedana Lagoon Resort&Spa
Где: Вьетнам
Занятия по йоге проходят на побережье спокойной лагуны. Гости также могут прийти на гимнастику тай чи, которую по-другому называют «медитацией в движении».
Занятия по йоге проходят на побережье спокойной лагуны. Гости также могут прийти на гимнастику тай чи, которую по-другому называют «медитацией в движении».
Niyagama House
Где: Шри-Ланка
Отель находится на самой высокой точке действующей чайной плантации, где можно помедитировать.
Отель находится на самой высокой точке действующей чайной плантации, где можно помедитировать.
Arenal Springs Resort&Spa
Где: Коста-Рика
Отель расположен рядом с горой Ареналь. Занятия по йоге проводят прямо возле неё.
Отель расположен рядом с горой Ареналь. Занятия по йоге проводят прямо возле неё.
Лучшие отели для йоги и медитации по всему миру
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