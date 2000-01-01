Как оставаться продуктивным летом
Чтобы работать, тренироваться и находить время для себя.
Не переставайте тренироваться
Физическая активность снимает усталость, улучшает память и способность концентрироваться.
Ешьте лёгкую пищу
Горячие и жирные блюда поднимают температуру тела, вызывают вялость и желание отдохнуть. Замените их фруктами, ягодами, зеленью, творогом или сыром.
Следите за температурой
В помещении слишком жарко — мысли о продуктивной работе и тренировках тают на глазах. Слишком морозит кондиционер — можно простудиться и дела придётся отложить.
Выходите на улицу
Если солнце зашло, насладитесь вечерней прогулкой. Смена обстановки освежит голову и откроет двери для новых идей.
Наведите порядок
Лето — идеальное время, чтобы с умом преобразить рабочее место: отказаться от лишних предметов, сделать перестановку под себя и украсить комнату.
Пейте больше воды
Летом организму нужно в 1,5–2 раза больше жидкости. От жажды избавят прохладная вода и зелёный чай, а вот газировка и алкоголь сделают только хуже.
Уделяйте время себе
Освободите время для хобби, семьи и друзей. Непрерывная работа приводит только к выгоранию.
Как оставаться продуктивным летом
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