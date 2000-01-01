5 способов сделать свои тренировки более экологичными
Придерживаясь этих правил, мы делаем шаг к сохранению природы.
Выбирайте тренировки на свежем воздухе
Это сэкономит много электричества и разнообразит процесс.
Продавайте и меняйте спортивный инвентарь
Если вам что-то не подошло, не торопитесь откладывать инвентарь в дальний ящик — предложите его другим и сами обратите внимание на то, что можно приобрести у «коллег по цеху».
Замените пластиковые стаканчики на многоразовые бутылки для воды
Это позволит сократить употребление пластика, а вам – выделиться при помощи индивидуального аксессуара в виде бутылки.
Выбирайте одежду и обувь из перерабатываемых материалов
Сегодня в этом нет дефицита — это главный тренд последних лет.
Используйте свои полотенца
А не одноразовые салфетки.
Приобретите несколько комплектов одежды
Это позволит не запускать стиральную машинку полупустой и сократит потребление воды.
Сдавайте отслужившую одежду на переработку
К тому же дома всегда сохранится порядок.
5 способов сделать свои тренировки более экологичными
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