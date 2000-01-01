Главные спортивные события августа — 2021
Не спешите в последний месяц лета забрасывать велосипед и гидрокостюм на антресоль!
Wake Weekend 2021, 6-8 августа
Где: Завидово.
Соревнования по вейкборду, пляжные турниры, маркет с сёрферскими ништяками, музыка и правильный вайб лета недалеко от Москвы.
Соревнования по вейкборду, пляжные турниры, маркет с сёрферскими ништяками, музыка и правильный вайб лета недалеко от Москвы.
Полумарафон «Северная столица», 8 августа
Где: Санкт-Петербург.
Увидеть Невский проспект, мосты и полюбоваться символами города можно будет на бегу. Для участия в полумарафоне нужна прививка или отрицательный ПЦР.
Увидеть Невский проспект, мосты и полюбоваться символами города можно будет на бегу. Для участия в полумарафоне нужна прививка или отрицательный ПЦР.
The Dream Fest, 14-15 августа
Где: Москва, парк «Ходынское поле».
Жаркая погода, музыка и спорт — правильная формула интересных выходных. Вас будут ждать баскетбольный турнир и мастер-классы.
Жаркая погода, музыка и спорт — правильная формула интересных выходных. Вас будут ждать баскетбольный турнир и мастер-классы.
Russian Fitness Fair, 20-22 августа
Где: Москва, Лужники.
Увидеть именитых тренеров, свежие тренды в спорте и узнать много нового на мастер-классах можно будет в рамках фитнес-конвенции от Crocus Fitness.
Увидеть именитых тренеров, свежие тренды в спорте и узнать много нового на мастер-классах можно будет в рамках фитнес-конвенции от Crocus Fitness.
Polar Ultra-trail 2021, 21-22 августа
Где: ЯНАО.
Полярный ультрамарафон — единственный забег на территории России, во время которого можно пересечь Уральский хребет с запада на восток.
Полярный ультрамарафон — единственный забег на территории России, во время которого можно пересечь Уральский хребет с запада на восток.
5 этап / RDS GP 2021, 21-22 августа
Где: Красноярск.
Если запах жжёной резины вас не раздражает, то очередной этап российской дрифт-cерии будет рад увидеть вас на зрительской трибуне Красного кольца.
Если запах жжёной резины вас не раздражает, то очередной этап российской дрифт-cерии будет рад увидеть вас на зрительской трибуне Красного кольца.
IRONSTAR Crocus Fitness 1/8 Triathlon, 22 августа
Где: Москва, «Крокус Сити».
Скажем просто: заплыв на 500 м, велогонка на 22 км и забег на 5 км. Выиграет сильнейший.
Скажем просто: заплыв на 500 м, велогонка на 22 км и забег на 5 км. Выиграет сильнейший.
COMBOnation Part 13, 27-29 августа
Где: Казань.
Когда играет музыка, настоящий танцор не сможет устоять на месте. И, кстати, это заразительно.
Когда играет музыка, настоящий танцор не сможет устоять на месте. И, кстати, это заразительно.
Главные спортивные события августа — 2021
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