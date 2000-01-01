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Главные спортивные события августа — 2021
Главные спортивные события августа — 2021
Не спешите в последний месяц лета забрасывать велосипед и гидрокостюм на антресоль!
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Wake Weekend 2021, 6-8 августа
Wake Weekend 2021, 6-8 августа
Где: Завидово.
Соревнования по вейкборду, пляжные турниры, маркет с сёрферскими ништяками, музыка и правильный вайб лета недалеко от Москвы.
Полумарафон «Северная столица», 8 августа
Полумарафон «Северная столица», 8 августа
Где: Санкт-Петербург.
Увидеть Невский проспект, мосты и полюбоваться символами города можно будет на бегу. Для участия в полумарафоне нужна прививка или отрицательный ПЦР.
The Dream Fest, 14-15 августа
The Dream Fest, 14-15 августа
Где: Москва, парк «Ходынское поле».
Жаркая погода, музыка и спорт — правильная формула интересных выходных. Вас будут ждать баскетбольный турнир и мастер-классы.
Russian Fitness Fair, 20-22 августа
Russian Fitness Fair, 20-22 августа
Где: Москва, Лужники.
Увидеть именитых тренеров, свежие тренды в спорте и узнать много нового на мастер-классах можно будет в рамках фитнес-конвенции от Crocus Fitness.
Polar Ultra-trail 2021, 21-22 августа
Polar Ultra-trail 2021, 21-22 августа
Где: ЯНАО.
Полярный ультрамарафон — единственный забег на территории России, во время которого можно пересечь Уральский хребет с запада на восток.
5 этап / RDS GP 2021, 21-22 августа
5 этап / RDS GP 2021, 21-22 августа
Где: Красноярск.
Если запах жжёной резины вас не раздражает, то очередной этап российской дрифт-cерии будет рад увидеть вас на зрительской трибуне Красного кольца.
IRONSTAR Crocus Fitness 1/8 Triathlon, 22 августа
IRONSTAR Crocus Fitness 1/8 Triathlon, 22 августа
Где: Москва, «Крокус Сити».
Скажем просто: заплыв на 500 м, велогонка на 22 км и забег на 5 км. Выиграет сильнейший.
COMBOnation Part 13, 27-29 августа
COMBOnation Part 13, 27-29 августа
Где: Казань.
Когда играет музыка, настоящий танцор не сможет устоять на месте. И, кстати, это заразительно.
Главные спортивные события августа — 2021
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