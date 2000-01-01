Список самых красивых мест в мире для роупджампинга
Готовьтесь рассказывать о впечатлениях всем вокруг!
Эльтюбю, Кабардино-Балкария
Около посёлка Эльтюбю возле Чегемских водопадов оборудовано самое высокое место для прыжков с верёвкой на Кавказе. Будете рядом — загляните.
Пляж Навагио, Греция
Знаменитая на весь мир бухта кораблекрушений. И, конечно, там есть экзит для прыжка. И не обязательно с верёвкой.
Долина Лаутербруннен, Швейцария
Домики нескольких деревушек в долине выглядят игрушечно в сравнении с отвесными скалами Альп. Понимаете, о чём мы?
Живописный мост, Москва
Не подумайте, что с моста легко прыгнуть в любой день недели. Для такой шалости нужны веские причины и согласования.
Мост Pont de la Сaille, Франция
Исторический мост-рекордсмен. Виды с него смогут заворожить любого, даже искушённого путешественника-экстремала.
Глечершлухт, Швейцария
Туда непросто добраться, но оно того стоит. С поисками экзита проблем будет не так уж и много.
Железнодорожный мост в Манихино, Москва
Сложно встретить экстремала, который бы не делал свой первый прыжок там.
Список самых красивых мест в мире для роупджампинга
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