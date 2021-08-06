Я уместила в 24 часа своё дело, сквош, ролики, сапы, йогу и бассейн.

Мы запустили текстовый сериал, в котором поделимся историями тех, кто увлечён своим делом или делом миллионов. Тех, кто создаёт культуру и задаёт тренды. Ведь спорт — это не всегда про жертвы. Он может вписываться в жизнь так, что достигать цели становится проще.

На своём примере они показывают, как держать в тонусе и тело, и голову, и дела. Им не чуждо много работать, но находить время и силы на тренировки. А главное — знают, как сделать так, чтобы они приносили удовольствие.

Варвара Веденеева основатель фотокниг Периодика, идеолог чеклистов 365done.ru, автор ежедневников, блоггер Говорим про спортивные увлечения и вкусные, полезные и красивые завтраки.

Про график и желание быть активной

Я предприниматель и руковожу небольшой компанией (до 20 чел.). Своё рабочее время я установила в часы с 11 до 18. Проявляю гибкость при необходимости. Обычно у меня много рабочих созвонов и встреч, поэтому я сфокусировано включена в работу в течение дня.



До начала работы я тренируюсь и плотно завтракаю. В офисе у меня поздний обед, после работы я отдыхаю или учусь. Иногда иду на сквош поздним вечером, чтобы доехать без пробок. Этим летом я встаю в 6—6:30 и ложусь до 23. Буду протаскивать этот режим в осень и зиму.

Ещё этой зимой и весной было два занятия йогой и одна-две тренировки по сквошу в неделю, а с приходом лета захотелось больше активности: добавила себе и ролики, и бассейн, и вейк-серф, и сапы. Получается примерно шесть раз в неделю.

Первые полторы недели ранних подъёмов я вяло чувствовала себя после 16 часов, но потом тело адаптировалось и сейчас у меня наоборот, намного больше сил и энергии на работу.

Я была спортивным и активным ребенком: с 5 до 12 лет я плавала в детской спортивной школе, ездила на лыжах, каталась на коньках, но потом пошла по наклонной дорожке — появилось много подготовительных курсов в старших классах и стало не до спорта.

Про мотивацию и процессы

Если хочется начать что-то с нуля и не бросить, я бы советовала ориентироваться на своё ощущение радости, на эндорфиновый приход. Это должно быть или что-то, что нравилось в детстве (у меня так случилось с роликами), или хорошая компания (у меня так случилось с вейком), или место и контекст, который очень нравится (у меня так со сквош-клубом).

У меня есть моё предпочтительное расписание, в котором мне комфортно и которое меня держит в тонусе. Но, конечно, я проявляю гибкость: поездки, внештатные рабочие ситуации или иногда здоровье вносят коррективы. Недавно хотела проколоть хрящик в ухе, но когда узнала, что на время заживления нельзя спорт, баню и перелёты — отложила эту идею. Вход в свой режим после выпадания, кстати, хоть и непрост, но здорово помогает понять влияние дисциплины на уровень энергии и радости.

Сейчас я просто настолько хорошо и энергично себя чувствую, когда у тела и головы есть активность, я вижу, как в работе появляются новые идеи и силы или как я становлюсь спокойнее в стрессовых ситуациях, что мне супер очевидна взаимосвязь движения и самоощущения, поэтому я как-то специально себя не мотивирую внешними стимулами.

Спорт не может не помогать. Тут повторю всё, о чем читала в статьях или книгах: движение снимает стресс (кортизол выходит, а не накапливается), спонтанная двигательная активность активирует новые нейронные связи, дисциплина учит реалистичному планированию и своевременному окончанию дел. Все три фактора дают мне больше сил, энергии, идей и учат лучше управлять своим временем. Так же, это косвенно, но ощутимо влияет на общий уровень здоровья и самоощущения: я стала употреблять алкоголь в три раза реже, я стала быстро засыпать до 23:00, хотя раньше были эпизоды бессонницы или залипания в телефон. Тело, конечно, приходит в тонус от разнообразных нагрузок.

Про питание

Я третий год придерживаюсь интервальной системы в лёгкой форме без фанатизма. Ем два раза в день: завтракаю в 9, обедаю в 16. Это время могу двигать, если, например, иду на ужин к 19.

Я не перекусываю между приемами пищи (только вода, травяной чай или чёрный кофе без добавок). Это помогает не перебивать аппетит и не нарушать циклы работы гормонов. Еда у меня красивая и здоровая: белок (рыба, креветки, яйца), медленные углеводы (киноа, булгур, полба, греча и другие крупы), овощи и зелень и всякое вкусное сопровождение. При возможности предпочту еду дома ресторанной.

В мою жизнь ЗОЖ входил последовательно: когда-то я считала калории, чтобы похудеть. Позже, начав читать про внутреннее устройство человека у меня все смыслы встали на место: я отказываюсь от чего-то или встаю рано или лезу в мокрую холодную воду только для себя, потому что для меня это важно. Я чувствую себя энергично, мой ум ясен, я не хочу затуманивать это сахаром и углеводами, после которых хочется спать.

Я и раньше слышала про то, что предприниматели много тренируются, но попробовать всё это на себе я решила только недавно. Подтверждаю — не врали, работает! Амбиций и сил стало больше.

Если бы в сутках было ещё два часа, я бы попробовала ещё что-то боевое: бокс или джиу-джитсу и греблю.