Что делать, если подвернули ногу на пробежке?
Рассказывает ортопед-травматолог Европейского Медицинского Центра Алексей Афанасьев.
Как показывает практика, при разрыве связок болевой синдром и отёк появляются сразу же после травмы или через несколько часов после момента повреждения.
Самое безобидное последствие — микроповреждение связок, самое тяжёлое — сложный трёхлодыжечный перелом. Но при любой травме алгоритм действий должен быть один.
Прекратите тренировку
Главное, что надо сделать, — прекратить бег. Подождите примерно 30 секунд. Если болевые ощущения не прошли, то не исключено, что вы получили повреждение.
Обездвижьте ногу
Минимизируйте нагрузку и по возможности обездвижьте конечность. Опытные бегуны берут с собой на тренировку эластичный бинт. Это хороший вариант и для начинающих спортсменов.
Приложите лёд
Это снимет боль и поможет избежать сильного отёка. Не держите лёд на постоянно: каждый час прикладывайте компресс на 15-20 минут.
Обратитесь к врачу
Даже если вы только растянули связки, пусть диагноз поставит специалист.
Чтобы избежать повторных травм, принимайте меры профилактики. Следите за техникой бега, освойте постановку стопы с пальцев на пятку. Так нога не будет «втыкаться» в поверхность.
Носите специальные беговые кроссовки, делайте разминку и заминку.
Укрепляйте голеностоп: ходите на цыпочках, делайте подъёмы на носки, катайте специальный мяч.
Укрепляйте голеностоп: ходите на цыпочках, делайте подъёмы на носки, катайте специальный мяч.
Что делать, если подвернули ногу на пробежке?
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