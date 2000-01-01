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Чем отличаются виды молока?
Чем отличаются виды молока?
Разобрались, стоит ли брать кофе на соевом.
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Соевое
Соевое
В 100 мл:
54 ккал / 3,3 г белков / 1,8 г жиров / 5,7 г углеводов.

В нём содержатся особые вещества, обладающие противораковыми свойствами, — изофлавоны.
Миндальное
Миндальное
В 100 мл:
51 ккал / 18,6 г белков / 53,7 г жиров / 13 г углеводов.

В нём много мононенасыщенных жирных кислот, белков, клетчатки, марганца и витамина E.
Рисовое
Рисовое
В 100 мл:
60 ккал / 0,1 г белков / 1,3 г жиров / 12,2 г углеводов.

Богатый источник углеводов, имеет характерный сладкий вкус и наименее аллергичен среди растительных аналогов.
Кокосовое
Кокосовое
В 100 мл:
138 ккал / 1,81 г белков / 13,08 г жиров / 3,46 г углеводов.

Обладает противомикробным и противогрибковым действием за счёт содержащихся в нём кислот.
Коровье
Коровье
В 100 мл:
65 ккал / 3,2 г белков / 3,6 г жиров / 4,8 г углеводов.
Содержит кальций, фосфор, белок, витамины A, D, E и K.  А отказываются от него в основном из-за непереносимости лактозы.
Чем отличаются виды молока?
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