Чем отличаются виды молока?

Коровье

В 100 мл:

65 ккал / 3,2 г белков / 3,6 г жиров / 4,8 г углеводов.

Содержит кальций, фосфор, белок, витамины A, D, E и K. А отказываются от него в основном из-за непереносимости лактозы.