Как выглядят топовые фитнес-блогеры?
Эти красотки с блеском совмещают спорт с другими сферами жизни, и у них есть чему поучиться!
Возраст: 27 лет
Настя известна как модель, фитнес-тренер и бизнес-леди. Ей удалось достичь успеха в каждой из этих сфер.
Настя известна как модель, фитнес-тренер и бизнес-леди. Ей удалось достичь успеха в каждой из этих сфер.
Возраст: 28 лет
Лерчику легко удаётся сочетать воспитание детей, бизнес и спорт. А её «Инстаграм» – настоящее произведение искусства!
Лерчику легко удаётся сочетать воспитание детей, бизнес и спорт. А её «Инстаграм» – настоящее произведение искусства!
Возраст: 31 год
Чемпионка России по фитнес-бикини и финалистка турнира «Арнольд Классик» уже завершила спортивную карьеру. Но до сих пор мотивирует подписчиков классной фигурой.
Чемпионка России по фитнес-бикини и финалистка турнира «Арнольд Классик» уже завершила спортивную карьеру. Но до сих пор мотивирует подписчиков классной фигурой.
Возраст: 41 год
Тренироваться и заниматься собой Яна начала в 37 лет! Только посмотрите, каких она добилась результатов.
Тренироваться и заниматься собой Яна начала в 37 лет! Только посмотрите, каких она добилась результатов.
Возраст: 42 года
После родов Вике удалось сделать свою фигуру ещё лучше, чем было до. В своём «инстаграме» она с удовольствием делится секретами с подписчиками.
После родов Вике удалось сделать свою фигуру ещё лучше, чем было до. В своём «инстаграме» она с удовольствием делится секретами с подписчиками.
Как выглядят топовые фитнес-блогеры?