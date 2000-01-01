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Как выглядят топовые фитнес-блогеры?
Как выглядят топовые фитнес-блогеры?
Эти красотки с блеском совмещают спорт с другими сферами жизни, и у них есть чему поучиться!
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<a href="https://www.instagram.com/mironovanastasiia/?hl=r">Настя Миронова</a>
Настя Миронова
Возраст: 27 лет
Настя известна как модель, фитнес-тренер и бизнес-леди. Ей удалось достичь успеха в каждой из этих сфер.
<a href="https://www.instagram.com/ler_chek/?hl=ru">Лера Чекалина</a>
Лера Чекалина
Возраст: 28 лет
Лерчику легко удаётся сочетать воспитание детей, бизнес и спорт. А её «Инстаграм» – настоящее произведение искусства!
<a href="https://www.instagram.com/usmanovakate/?hl=ru">Катя Усманова</a>
Катя Усманова
Возраст: 31 год
Чемпионка России по фитнес-бикини и финалистка турнира «Арнольд Классик» уже завершила спортивную карьеру. Но до сих пор мотивирует подписчиков классной фигурой.
<a href="https://www.instagram.com/logvina.ya/?hl=ru">Яна Логвина</a>
Яна Логвина
Возраст: 41 год
Тренироваться и заниматься собой Яна начала в 37 лет! Только посмотрите, каких она добилась результатов.
<a href="https://www.instagram.com/demivika/?hl=ru">Вика Демидова</a>
Вика Демидова
Возраст: 42 года
После родов Вике удалось сделать свою фигуру ещё лучше, чем было до. В своём «инстаграме» она с удовольствием делится секретами с подписчиками.
Как выглядят топовые фитнес-блогеры?
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