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Дети великих спортсменов, которые пошли по их стопам
Дети великих спортсменов, которые пошли по их стопам
Громкие истории успеха в спорте имеют и громкие продолжения.
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Лука Зидан (футбол)
Лука Зидан (футбол)
Триумф 20-летнего Луки Зидана состоялся в марте 19-го года, когда отец во второй раз выпустил его в ворота «Реала» вместо травмированного Куртуа.
Макс Ферстаппен (Формула-1)
Макс Ферстаппен (Формула-1)
Сын известного гонщика Йоса Ферстаппена сегодня занимает 2-ю позицию в чемпионской гонке.
Бронни Джеймс (баскетбол)
Бронни Джеймс (баскетбол)
Бронни Джеймс держит в руках баскетбольный мяч с 4-го класса, поэтому он решил пойти по стопам отца.
Диана Дэвис (фигурное катание)
Диана Дэвис (фигурное катание)
Дочь Этери Тутберидзе тоже решила ступить на лёд. По настоянию матери и других тренеров Диана ушла в танцы на льду.
Нико Али Уолш (бокс)
Нико Али Уолш (бокс)
Нико Али Уолш, внук легендарного боксёра Мохаммеда Али, недавно отправил первого соперника в нокаут в своём дебютном поединке.
Шариф О’Нил (баскетбол)
Шариф О’Нил (баскетбол)
В детстве Шариф вовсе не отдавал предпочтение баскетболу и любил кататься на скейтборде. Симпатия к этому виду спорта проснулась в 13 лет.
Дети великих спортсменов, которые пошли по их стопам
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