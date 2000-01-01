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Что нужно не забыть взять с собой на долгую пробежку?
Что нужно не забыть взять с собой на долгую пробежку?
С этими вещами вам будет намного комфортнее.
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Бутылка с водой или изотоником
Бутылка с водой или изотоником
Нельзя допустить сухости во рту и жажды, поэтому пить нужно небольшими порциями каждые 15-20 минут.
Часы с GPS и датчиком пульса
Часы с GPS и датчиком пульса
GPS позволит определить скорость движения и подсчитать дистанцию, а пульсометр проанализирует сердечный ритм. Благодаря им вы будете знать, как улучшить свои результаты.
Головной убор
Головной убор
Необходимая часть экипировки для бегуна. Повязка, кепка, бафф, балаклава, тонкая или толстая шапка — нужно подобрать то, что будет соответствовать погоде.
Кроссовки
Кроссовки
Кажется, что это логично, но обувь должна быть подобрана исходя из физических особенностей спортсмена.
Беговой рюкзак или поясная сумка
Беговой рюкзак или поясная сумка
Есть специальные рюкзаки для пробежек, которые не будут мешаться в процессе. А если вы вдруг не планируете брать с собой воду, можете сложить необходимое в поясную сумку.
Что нужно не забыть взять с собой на долгую пробежку?
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