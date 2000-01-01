Кто из звёзд посетил финал US Open между Медведевым и Джоковичем
Матч, на котором собрался весь свет Голливуда.
Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне
Пара заняла интровертное место, но даже и там папарацци смогли запечатлеть их образ. Лео был в синей рубашке и брюках, в солнцезащитных очках и бейсболке с принтом LA, а также не забыл про маску.
Пол Уэсли
Актёр выбрал basic-образ из серой футболки, тёмных джинсов и такой же куртки. Дополнил аутфит чёрной бейсболкой с логотипом турнира и солнцезащитными очками.
Мария Шарапова
Российская теннисистка появилась в строгом белом платье с объёмными рукавами-воланами.
Бред Питт
Актёр для соревнований выбрал синюю базовую толстовку, серые брюки и белую панаму. Из аксессуаров можно заметить солнцезащитные очки и часы.
Рами Малек
Актёр выбрал синий классический костюм, но вместо рубашки предпочёл футболку в цвет. Дополнил образ солнцезащитными очками.
Брэдли Купер
Брэдли подобрал одежду синих оттенков: рубашка и футболка одного голубого цвета и джинсы.
Бен Стиллер
Актёр появился на трибунах в чёрном костюме с поло такого же цвета.
Спайк Ли
Кинорежиссёр выделялся на фоне остальных гостей финала турнира. На нём была оранжевая кофта, поверх которой Спайк надел синюю футболку с аббревиатурой нью-йоркской спасательной организации.
Кто из звёзд посетил финал US Open между Медведевым и Джоковичем
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