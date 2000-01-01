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Знаменитости, которые тренируются как спортсмены
Знаменитости, которые тренируются как спортсмены
Они находят время не только на светскую жизнь.
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Влади
Влади
Участник группы «Каста» активно участвует в соревнованиях по триатлону и показывает неплохие результаты.
Тина Канделаки
Тина Канделаки
Лучшая пропаганда спорта — собственный пример, считает телеведущая и продюсер. Она занимается даже на отдыхе, а дома построила свой спортивный зал.
L'One
L'One
Рэпера часто можно встретить на спортивной площадке, а в прошлом он профессионально занимался баскетболом.
Баста
Баста
Василий много лет занимается боксом, а недавно даже запустил свой бойцовский клуб.
Полина Гагарина
Полина Гагарина
Певица давно является примером для подражания — она каждый день занимается с персональным тренером, а отдых с семьёй выбирает активный.
Знаменитости, которые тренируются как спортсмены
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