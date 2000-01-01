Лучшие упражнения, которые сожгут жир
Вам не понадобятся тренажёры, заниматься можно дома и на улице.
Бёрпи с отжиманием
Регулярное выполнение бёрпи тренирует сердечно-сосудистую систему, повышает выносливость, развивает дыхательную систему и координацию.
Зашагивания на куб
Если цель — похудеть, выполнять зашагивания стоит попеременно, чередуя правую ногу с левой.
Выпады с поворотом корпуса
Это продвинутый вариант классического упражнения, требующий максимум координации, баланса и энергии. Он не только тренирует мышцы, но и растягивает их.
Рывок и толчок штанги
Это упражнение для продвинутых. При выполнении работает всё тело, наибольшую нагрузку получают мышцы спины, ног, рук и плеч.
Прыжки на скакалке
Один из лучших способов жиросжигания и поддержания тела в тонусе. Упражнения со скакалкой могут увеличить плотность костной ткани, что уменьшает риск развития остеопороза.
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С их помощью можно не только похудеть, но и прокачать организм.
Лучшие упражнения, которые сожгут жир
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