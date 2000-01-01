5 спортивных костюмов из фильмов
Эти образы киногероев можно примерить на себя.
«Сломанные цветы»
Ловелас в исполнении Билла Мюррея ломает все клише — он одет в классический костюм Fred Perry и приобретает в нём неповторимый шарм.
«Семейка Тененбаум»
Режиссёр Уэс Андерсон известен широкой публике по картине «Отель Гранд Будапешт», но его любовь к ярким костюмам в кадре началась гораздо раньше, с красных костюмов adidas на членах семьи Тененбаум.
«Убить Билла»
Мало кто знает, что этот костюм Тарантино позаимствовал у образа Брюса Ли в фильме «Игра смерти» и не стесняется этого. Напротив, он говорит, что это прямая отсылка к великому актёру.
«Джентльмены»
Пожалуй, самые известные спортивные костюмы киновселенной. Пошила их компания Lonsdale. Они доступны для покупки широкой публике.
«Игра в кальмара»
Нашумевший корейский сериал не только бьёт все рекорды по просмотрам, но и меняет индустрию моды — такие спортивные костюмы в этом году появились у десятков брендов.
5 спортивных костюмов из фильмов
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