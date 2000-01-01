5 вызовов, которые можно бросить себе в декабре
Чтобы войти в новый год свободными и заряженными.
Здоровый сон
В течение следующих 30 дней придерживайтесь режима сна, ложитесь спать в одно и то же время каждый день. Вы увидите каким бодрым станет даже самое раннее утро.
Ежедневная зарядка
Выделите как минимум 10 минут в день, которые вы будете уделять спортивным упражнениям. Это поможет разбудить организм и подготовить его к полноценному активному дню.
Цифровой детокс
Очистите своё медиапространство: удалите лишние подписки, сократите время, проведённое в социальных сетях до 1 часа в день, и вы удивитесь, как много времени у вас появится.
10 новых тренировок
Попробуйте совершенно новый вид активности в течение этого месяца — это поможет разгрузиться эмоционально и наверняка подарит много положительных эмоций, а может, и новое любимое хобби.
Составить план целей на год
Уделяйте планированию 10 минут каждый день, и тогда к концу месяца вы будете иметь большой осознанный план. Постарайтесь не переносить на следующий год то, что можно сделать в этом.
5 вызовов, которые можно бросить себе в декабре
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