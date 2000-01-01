6 новых необычных пар кроссовок
Кеды из страз и новая интерпретация туфельки Золушки.
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Кроссовки Кевина Маккалистера из «Один дома» вышли 1 декабря. Под язычком можно найти цитату «Это мой дом, я должен его защищать», а сменные стельки запечатлели кадры из фильма.
Nike Air Force 1 Low и Swarovski
Модели в чёрном и белом цвете украшены кристаллами Swarovski, нанесёнными на необычные накладные панели. Последние можно при желании снять при помощи прилагаемой отвёртки.
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Футуристические кроссовки представлены в привлекательной цветовой гамме с ярко-оранжевым верхом. Модель подойдёт как для длительных прогулок, так и для модных образов, где требуется яркий акцент.
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Кроссовки c чёрной замшевой основой, дикими леопардовыми и гепардовыми принтами и соответствующей текстурой шерсти кошек станут идеальным приобретением к новому году чёрного тигра.
Onitsuka Tiger P-TRAINER PRZM
Интерпретация стеклянной туфельки для Золушки, выпущенная к премьере новой версии любимой сказки. Такая обувь точно заставит вас сиять.
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Свежие новости от Канье Уэста в виде комбинации сетки, кожи и замши в синих, бирюзовых и коричневых оттенках.
6 новых необычных пар кроссовок
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