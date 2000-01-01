5 причин, по которым тренировки не дают результатов
Фитнес-тренер Елена Скоблова рассказала об ошибках, из-за которых вы не видите «до/после» в зеркале.
Ошибки в питании
Слишком мало или слишком много едим, не соблюдаем энергетический баланс рациона и своих затрат. Как следствие, отсутствие видимого результата.
Неправильная техника выполнения упражнений
Часто неверная техника не даёт прочувствовать нужные мышечные группы, поэтому нагрузка распределяется и компенсируется неправильно.
Однообразная тренировочная программа
Организм быстро адаптируется к нагрузкам. Нужно менять в своих тренировках набор упражнений, методики и веса. В тренировочном плане должен быть прогресс.
Форсирование результата
Тренировочная интенсивность должна соответствовать уровню подготовки и возможностям организма. Не стоит гнаться за быстрым результатом.
Отсутствие восстановления
В состоянии стресса организм сначала думает о безопасности, а потом о том, как бы ему похудеть или набрать. Важно высыпаться и восстанавливаться между тренировками физически и эмоционально.
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Мы часто не замечаем недочёты, но именно они отдаляют от результата.
5 причин, по которым тренировки не дают результатов
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