7 приёмов, которые помогут быстро уснуть
Рассказывает сомнолог Оксана Садыкова.
Придерживаться режима
Всегда надо ложиться в одно и то же время.
Провести водные процедуры
Чтобы снять напряжение перед сном, стоит принять горячую ванную или тёплый душ.
Включить приглушённый свет
С наступлением сумерек вырабатывается мелатонин, способствующий засыпанию. Поэтому вечером используйте тёплое освещение.
Съесть продукты, повышающие мелатонин
Среди них вишня, грецкий орех, банан, инжир и черешня. Небольшое количество этих продуктов поможет организму выработать собственный мелатонин.
Сделать дыхательную гимнастику
Дышать надо определённым образом: на счёт 4 — вдох, на счёт 4 — задержка дыхания, на счёт 4 — выдох. Так сможете успокоить нервную систему.
Выпить успокаивающий напиток
Настои мяты и травяные сборы прекрасно помогают уснуть. Но кофе и чаи (зелёный, чёрный) не стоит употреблять перед сном.
Начать медитировать
Медитация помогает засыпать гораздо быстрее.
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Иногда нужно только немного изменить ежедневные привычки — и качество сна повысится.
7 приёмов, которые помогут быстро уснуть
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