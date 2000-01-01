Сноубордист снялся в экстремальной сказке. Видео
Денис «Бонус» Леонтьев впечатлил уникальными трюками в необычных декорациях.
Сноубордист Денис «Бонус» снялся в сказочном ролике. Райдер сделал заднее сальто через печь, хэнд плант на крыше избушки на курьих ножках и проехал по пенькам и «златой цепи». Выглядело впечатляюще!
Кто такой Денис «Бонус» Леонтьев?
Один из сильнейших сноубордистов мира, выступает в дисциплине «джиббинг» — скольжение по всевозможным фигурам из метала, пластика и дерева.
Чтобы показать фантастический мир, в Подмосковье в горнолыжном комплексе «Снеж.ком» спроектировали целый парк со сказочными декорациями. Трассу спроектировали вейк-райдер Антон Каторгин и сам Денис.
Саундтрек написала российская группа Zventa Sventana. Музыканты разрушают стереотипы о русском фольклоре, смешивают его с электронной музыкой и превращают традиционные песни в киберфолк.
Сноубордист снялся в экстремальной сказке. Видео
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