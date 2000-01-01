Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Сноубордист снялся в экстремальной сказке. Видео
Сноубордист снялся в экстремальной сказке. Видео
Денис «Бонус» Леонтьев впечатлил уникальными трюками в необычных декорациях.
AMP-версия
Сноубордист <b>Денис «Бонус»</b> снялся в сказочном ролике. Райдер сделал заднее сальто через печь, хэнд плант на крыше избушки на курьих ножках и проехал по пенькам и «златой цепи». Выглядело впечатляюще!
Сноубордист Денис «Бонус» снялся в сказочном ролике. Райдер сделал заднее сальто через печь, хэнд плант на крыше избушки на курьих ножках и проехал по пенькам и «златой цепи». Выглядело впечатляюще!
Кто такой Денис «Бонус» Леонтьев?
Кто такой Денис «Бонус» Леонтьев?
Один из сильнейших сноубордистов мира, выступает в дисциплине «джиббинг» — скольжение по всевозможным фигурам из метала, пластика и дерева.
Чтобы показать фантастический мир, в Подмосковье в горнолыжном комплексе «Снеж.ком» спроектировали целый парк со сказочными декорациями. Трассу спроектировали вейк-райдер Антон Каторгин и сам Денис.
Чтобы показать фантастический мир, в Подмосковье в горнолыжном комплексе «Снеж.ком» спроектировали целый парк со сказочными декорациями. Трассу спроектировали вейк-райдер Антон Каторгин и сам Денис.
Саундтрек написала российская группа Zventa Sventana. Музыканты разрушают стереотипы о русском фольклоре, смешивают его с электронной музыкой и превращают традиционные песни в киберфолк.
Саундтрек написала российская группа Zventa Sventana. Музыканты разрушают стереотипы о русском фольклоре, смешивают его с электронной музыкой и превращают традиционные песни в киберфолк.
Сноубордист снялся в экстремальной сказке. Видео
Читайте также
Как и зачем делать упражнение «лягушка»?
6 продуктов, которые нужно есть зимой
Тест: как определить свой биологический возраст?
Трюк мотоциклиста RedBull
Как накачать грудь и трицепс?
Можно ли пить воду во время тренировки?
© championat.com 2000–2021