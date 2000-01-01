Самые желанные и дорогие кроссовки 2021 года
Эти модели перепродаются за баснословные деньги. И их покупают.
Off-White x Nike Dunk Low Lot 1
Коллаборация Off-White и Nike продаётся сейчас по цене около $ 1,067 при начальном прайсе в $ 180.
Travis Scott x Fragment x Air Jordan 1 Low
Низкая версия грандиозного сотрудничества Трэвис и Nike доступна за $ 1,360 вместо $ 150 в день выпуска.
Supreme x Nike SB Dunk Low
Это одна из самых труднодоступных моделей во всём списке. Если вы её найдёте, то за $ 1,421, а могли бы купить за $ 110 в день выхода.
Gucci x Balenciaga x Triple S The Hacker Project
Среди представителей спортивных гигантов в этом году появился представитель люкса — модель из этой коллаборации вышла совсем недавно, но уже продаётся за $ 1,409 — $ 1,477 вместо $ 1,290.
Trophy Room x Air Jordan 1 High
Trophy Room — проект сына Майкла Джордана, который взвинтил цену на кроссовки с автографом игрока Bulls с заявленных $ 190 до $ 2,640 — $ 3,113 на ресейл-площадках.
Travis Scott x Fragment x Air Jordan 1 High
Лидер рынка в этом году — коллаборация теперь уже скандального певца с брендом Jordan. Пару продают за рекордные $ 3,283 вместо $ 200 на июльском релизе.
Самые желанные и дорогие кроссовки 2021 года
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