6 продуктов, которые повышают гормоны счастья, но не портят фигуру
Елена Доронкина рассказала, как поднять настроение без помощи шоколада.
Фрукты
Ананас, киви и груша провоцируют выработку эндорфина в крови, не усиливают чувство голода, обладают большим набором витаминов и практически не содержат калорий.
Гематоген
Имеет шоколадный вкус, но основное его преимущество – улучшение качества крови в организме. В нём присутствуют железо и протеин, полезные для здоровья.
Протеиновые батончики
По вкусу напоминают шоколад. Они усиливают иммунитет, помогают похудеть и улучшают настроение.
Мармелад
Сейчас в продаже большое количество мармелада с гуараной вместо сахара. Его употребление не скажется на фигуре, но зарядит позитивной энергией надолго.
Кэроб
Популярный заменитель шоколада среди вегетарианцев. Не вызывает привыкания, содержит большое количество кальция и не оказывает возбуждающего эффекта на организм.
Батончики с мюсли
Их изготавливают из сухофруктов, отрубей и злаков. Они укрепляют иммунитет, благотворно влияют на систему ЖКТ и снимают стресс.
Съедая вышеперечисленные продукты, человек, изначально испытывающий потребность в гормоне счастья, удовлетворяет её.
6 продуктов, которые повышают гормоны счастья, но не портят фигуру
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