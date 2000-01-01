«Стиляги» сборной: 7 олимпийцев с отличным чувством стиля

Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
7 стильных олимпийцев нашей сборной
7 стильных олимпийцев нашей сборной
Они выглядят великолепно не только на площадке, но и за её пределами.
AMP-версия
<a href="https://www.instagram.com/nikitina1992/" rel="nofollow">Лена Никитина</a>, скелетон
Лена Никитина, скелетон
Спортсменка любит делиться модными образами со своими подписчиками. Она отлично подбирает аксессуары и не упускает последние тренды.
<a href="https://www.instagram.com/a_gallyam/" rel="nofollow">Александр Галлямов</a>, фигурное катание
Александр Галлямов, фигурное катание
За пределами ледовой арены Александр выбирает лаконичные и строгие образы, которые разбавляет комфортными вещами в стиле casual.
<a href="https://www.instagram.com/ninety.ninth/" rel="nofollow">Марк Кондратюк</a>, фигурное катание
Марк Кондратюк, фигурное катание
Марк не пренебрегает принтами и аксессуарами, что выделяет его стиль среди многих любителей минимализма. Неудивительно, ведь спортсмен не только отлично катается на коньках, но и создаёт современное искусство.
<a href="https://www.instagram.com/katrina_efrem/" rel="nofollow">Екатерина Ефременкова</a>, шорт-трек
Екатерина Ефременкова, шорт-трек
Девушка активно делится подробностями своей жизни с подписчиками и всегда выбирает для таких фотографий стильные образы. Екатерину можно увидеть и в спортивных вещах, и в совершенно женственных нарядах.
<a href="https://www.instagram.com/nikitka_skier/" rel="nofollow">Никита Андреев</a>, фристайл
Никита Андреев, фристайл
Никиту смело можно назвать поклонником уличной моды — он обожает кроссовки и выбирает бренды, которые давно стали визитной карточкой стритстайла.
<a href="https://www.instagram.com/sohryakovalena/" rel="nofollow">Елена Сохрякова</a>, конькобежный спорт
Елена Сохрякова, конькобежный спорт
Елена предпочитает классический стиль — нередко её образ дополняется каблуками и вечерними платьями. Женственность — главный элемент её луков.
<a href="https://www.instagram.com/parshina_alex/" rel="nofollow">Александра Паршина</a>, сноуборд
Александра Паршина, сноуборд
Александра задаёт моду как на склоне, так и на выходах. Девушка всегда органично подбирает образы и подчёркивает свою красоту интересными формами и яркими цветами.
«Стиляги» сборной: 7 олимпийцев с отличным чувством стиля
Читайте также
Ангелы Victoria's Secret создали спортивный бренд
Ангелы Victoria's Secret создали спортивный бренд
10 слов, которые должен знать каждый сникерхед
10 слов, которые должен знать каждый сникерхед
Список главных спортивных событий февраля-2022
Список главных спортивных событий февраля-2022
5 эффективных упражнений для тонуса бёдер
5 эффективных упражнений для тонуса бёдер
Adidas выпускает новое поколение бутс Predator
Adidas выпускает новое поколение бутс Predator
9 цитат спортсменов об упорной работе и дисциплине
9 цитат спортсменов об упорной работе и дисциплине
Стильные часы, с которыми и в огонь, и в воду
Стильные часы, с которыми и в огонь, и в воду
6 причин, почему можно «поправиться» за одну ночь
6 причин, почему можно «поправиться» за одну ночь
5 сигналов, что вам пора ограничить сладкое
5 сигналов, что вам пора ограничить сладкое
Как будут готовить киберспортсменов?
Как будут готовить киберспортсменов?
Adidas и Parley построили огромный плавающий корт
Adidas и Parley построили огромный плавающий корт
Коллаборацию LV и Nike продадут на аукционе
Коллаборацию LV и Nike продадут на аукционе
Главные холостяки российского спорта
Главные холостяки российского спорта
5 лучших видов приседаний для подтянутых ягодиц
5 лучших видов приседаний для подтянутых ягодиц
7 опасных симптомов на тренировке
7 опасных симптомов на тренировке
6 стильных и практичных аксессуаров для зимы
6 стильных и практичных аксессуаров для зимы
© championat.com 2000–2022