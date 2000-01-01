7 стильных олимпийцев нашей сборной
Они выглядят великолепно не только на площадке, но и за её пределами.
Лена Никитина, скелетон
Спортсменка любит делиться модными образами со своими подписчиками. Она отлично подбирает аксессуары и не упускает последние тренды.
Александр Галлямов, фигурное катание
За пределами ледовой арены Александр выбирает лаконичные и строгие образы, которые разбавляет комфортными вещами в стиле casual.
Марк Кондратюк, фигурное катание
Марк не пренебрегает принтами и аксессуарами, что выделяет его стиль среди многих любителей минимализма. Неудивительно, ведь спортсмен не только отлично катается на коньках, но и создаёт современное искусство.
Екатерина Ефременкова, шорт-трек
Девушка активно делится подробностями своей жизни с подписчиками и всегда выбирает для таких фотографий стильные образы. Екатерину можно увидеть и в спортивных вещах, и в совершенно женственных нарядах.
Никита Андреев, фристайл
Никиту смело можно назвать поклонником уличной моды — он обожает кроссовки и выбирает бренды, которые давно стали визитной карточкой стритстайла.
Елена Сохрякова, конькобежный спорт
Елена предпочитает классический стиль — нередко её образ дополняется каблуками и вечерними платьями. Женственность — главный элемент её луков.
Александра Паршина, сноуборд
Александра задаёт моду как на склоне, так и на выходах. Девушка всегда органично подбирает образы и подчёркивает свою красоту интересными формами и яркими цветами.
«Стиляги» сборной: 7 олимпийцев с отличным чувством стиля
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