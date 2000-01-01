Недорогой инвентарь для домашних тренировок. 5 предметов, которые стоит купить

5 недорогих тренажёров для дома
Фитнес-тренер Елена Скоблова рассказала, что поможет приблизиться к фигуре мечты.
Скакалка
Минимальная цена: 129 рублей.
Она сможет стать отличной альтернативой бегу. За 10 минут прыжков можно сжечь примерно 133 калории.
Она сможет стать отличной альтернативой бегу. За 10 минут прыжков можно сжечь примерно 133 калории.
Фитнес-резинки
Минимальная цена: 300 рублей.
Универсальный предмет для спорта, который поможет прокачать любую часть тела. Резинки имеют разную степень жёсткости. Чем тяжелее резинка, тем большую нагрузку смогут получить мышцы.
Универсальный предмет для спорта, который поможет прокачать любую часть тела. Резинки имеют разную степень жёсткости. Чем тяжелее резинка, тем большую нагрузку смогут получить мышцы.
Утяжелители
Минимальная цена: 450 рублей.
В отличие от гантелей, они не будут сковывать движения, но ноги и руки получат дополнительную нагрузку. Вес варьируется от 0,5 кг до 6.
В отличие от гантелей, они не будут сковывать движения, но ноги и руки получат дополнительную нагрузку. Вес варьируется от 0,5 кг до 6.
Кубики для йоги
Минимальная цена: 650 рублей за пару.
Они помогают начинающим йогам удерживать равновесие и комфортно выполнять асаны. Любителям растяжки кубики тоже подойдут: на них можно опираться руками, пытаясь сесть на шпагат.
Они помогают начинающим йогам удерживать равновесие и комфортно выполнять асаны. Любителям растяжки кубики тоже подойдут: на них можно опираться руками, пытаясь сесть на шпагат.
Маленькие гантели
Минимальная цена: 440 рублей за пару по 1 кг.
Начинающим спортсменам они очень пригодятся. Если вы никогда не занимались с большими весами, начните тренироваться с малого. Даже небольшой вес на первых занятиях даст отличную нагрузку.
Начинающим спортсменам они очень пригодятся. Если вы никогда не занимались с большими весами, начните тренироваться с малого. Даже небольшой вес на первых занятиях даст отличную нагрузку.
Недорогой инвентарь для домашних тренировок. 5 предметов, которые стоит купить
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