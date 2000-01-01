Недорогой инвентарь для домашних тренировок. 5 предметов, которые стоит купить

Маленькие гантели

Минимальная цена: 440 рублей за пару по 1 кг.

Начинающим спортсменам они очень пригодятся. Если вы никогда не занимались с большими весами, начните тренироваться с малого. Даже небольшой вес на первых занятиях даст отличную нагрузку.