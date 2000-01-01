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5 недорогих тренажёров для дома
5 недорогих тренажёров для дома
Фитнес-тренер Елена Скоблова рассказала, что поможет приблизиться к фигуре мечты.
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Скакалка
Скакалка
Минимальная цена: 129 рублей.
Она сможет стать отличной альтернативой бегу. За 10 минут прыжков можно сжечь примерно 133 калории.
Фитнес-резинки
Фитнес-резинки
Минимальная цена: 300 рублей.
Универсальный предмет для спорта, который поможет прокачать любую часть тела. Резинки имеют разную степень жёсткости. Чем тяжелее резинка, тем большую нагрузку смогут получить мышцы.
Утяжелители
Утяжелители
Минимальная цена: 450 рублей.
В отличие от гантелей, они не будут сковывать движения, но ноги и руки получат дополнительную нагрузку. Вес варьируется от 0,5 кг до 6.
Кубики для йоги
Кубики для йоги
Минимальная цена: 650 рублей за пару.
Они помогают начинающим йогам удерживать равновесие и комфортно выполнять асаны. Любителям растяжки кубики тоже подойдут: на них можно опираться руками, пытаясь сесть на шпагат.
Маленькие гантели
Маленькие гантели
Минимальная цена: 440 рублей за пару по 1 кг.
Начинающим спортсменам они очень пригодятся. Если вы никогда не занимались с большими весами, начните тренироваться с малого. Даже небольшой вес на первых занятиях даст отличную нагрузку.
Недорогой инвентарь для домашних тренировок. 5 предметов, которые стоит купить
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