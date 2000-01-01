5 бассейнов с морской водой в Москве. Купание в них считается оздоровительным

5 бассейнов с морской водой в Москве
Альтернатива для тех, кто соскучился по морю.
Бассейн в фитнес-клубе La Salute
Где находится: метро «Таганская».
Часы работы: с 7:00 до 0:00 – в будни, с 9:00 до 23:00 – в выходные.
Бассейн оборудован четырьмя дорожками, зоной отдыха и банным комплексом.
Часы работы: с 7:00 до 0:00 – в будни, с 9:00 до 23:00 – в выходные.
Бассейн оборудован четырьмя дорожками, зоной отдыха и банным комплексом.
Бассейны фитнес-клубов X-Fit
Где находятся: метро «Фрунзенская», «Парк Победы», «Кунцевская», «Нагатинская».
Часы работы: с 7:00 до 0:00 – в будни, с 9:00 до 23:00 – в выходные.
В центре работают тренеры, которые проводят занятия по аквааэробике. Есть бассейны для детей и взрослых с постоянно поддерживаемой температурой.
Часы работы: с 7:00 до 0:00 – в будни, с 9:00 до 23:00 – в выходные.
В центре работают тренеры, которые проводят занятия по аквааэробике. Есть бассейны для детей и взрослых с постоянно поддерживаемой температурой.
Бассейн «Атлант»
Где находится: метро «Волгоградский проспект».
Часы работы: с 7:00 до 22:00 – в будни, с 8:00 до 21:00 – в выходные.
Комплекс включает в себя семь плавательных дорожек, вода в бассейне — около 30 градусов. Вода попадает в бассейн из подземного озера и перед этим очищается.
Часы работы: с 7:00 до 22:00 – в будни, с 8:00 до 21:00 – в выходные.
Комплекс включает в себя семь плавательных дорожек, вода в бассейне — около 30 градусов. Вода попадает в бассейн из подземного озера и перед этим очищается.
Аквапарк «Карибия»
Где находится: метро «Перово».
Часы работы: с 10:00 до 22:00 в любой день.
Гигантский комплекс для всей семьи. Вас ждут множество горок, аттракционов, спа-центр и аквааэробика. А после весёлых развлечений с близкими можно перекусить в ресторане.
Часы работы: с 10:00 до 22:00 в любой день.
Гигантский комплекс для всей семьи. Вас ждут множество горок, аттракционов, спа-центр и аквааэробика. А после весёлых развлечений с близкими можно перекусить в ресторане.
Бассейн «Кимберли Лэнд»
Где находится: метро «Севастопольская».
Часы работы: с 6:45 до 0:00 в любой день.
Бассейн оборудован цветной подсветкой и музыкальными фонтанами. Также есть аквапарк и банный комплекс.
Часы работы: с 6:45 до 0:00 в любой день.
Бассейн оборудован цветной подсветкой и музыкальными фонтанами. Также есть аквапарк и банный комплекс.
В чём польза морской воды?
Благодаря соли морская вода похожа на состав ионов в плазме крови. Поэтому она не сушит кожу, а тонизирует её. А ещё помогает бороться с угревой сыпью и другими кожными раздражениями, так как обладает бактерицидной активностью.
Как морская вода появляется в бассейнах?
В обычной пресной воде растворяют морскую выпаренную соль. Конечно, до уровня моря таким бассейнам далеко. А значит, и польза этой воды значительно ниже, чем у морской. Для выраженного лечебного эффекта необходима высокая концентрация соли.
Однако!
Если выбирать между хлорированным бассейном и «морским», при условии, что «морская» вода изначально не хлорирована, лучше искупаться в «морском».
5 бассейнов с морской водой в Москве. Купание в них считается оздоровительным
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