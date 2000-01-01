Что ждёт фитнес-индустрию в ближайшее время?
Отрасль может столкнуться с большими трудностями, пишет Forbes.
Отток клиентов
Потребители озадачились покупкой необходимых товаров, в которые не входят клубные карты. Клиенты отказываются от продления абонементов и даже просят вернуть деньги за неиспользованные.
Отказ от персональных тренировок
Также люди не готовы тратить средства на индивидуальные занятия с тренером. Отказы объясняются неплатёжеспособностью.
Дефицит зарубежного оборудования
Компании из Европы не могут поставлять тренажёры и комплектующие к ним в Россию. Всё приходится везти окольными путями, из-за чего увеличивается стоимость. Однако отрасль надеется на импортозамещение.
Есть одно но…
Сейчас люди ходят на тренировки, чтобы эмоционально разгружаться. А это действительно идеальный способ отвлечься от проблем!
Что ждёт фитнес-индустрию в ближайшее время
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