Как ухаживать за одеждой и обувью в дождь. 5 главных правил

Правильно просушите

Если спасти обувь от промокания не удалось, её нужно просушить (можно набить внутрь газету или бумагу) и после смазать обувным кремом или вазелином.

Важно: ни в коем случае не ставьте обувь рядом с батареей, от этого она может деформироваться или потрескаться.