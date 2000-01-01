5 правил ухода за одеждой и обувью в дождь
В такое время экипировке нужно особое внимание.
Используйте воск
Если вам предстоит выход на улицу, а там идёт дождь, заблаговременно позаботьтесь о том, чтобы обработать обувь специальным воском или кремом. Они не дадут обуви промокнуть.
Правильно просушите
Если спасти обувь от промокания не удалось, её нужно просушить (можно набить внутрь газету или бумагу) и после смазать обувным кремом или вазелином.
Важно: ни в коем случае не ставьте обувь рядом с батареей, от этого она может деформироваться или потрескаться.
Важно: ни в коем случае не ставьте обувь рядом с батареей, от этого она может деформироваться или потрескаться.
Пропитайте одежду
С одеждой делаем всё по аналогии с обувью — перед выходом пропитываем специальным средством. Разнообразие их велико: от PD до полиуретановой.
Сушите утюгом
Просушить одежду после дождя можно обычным утюгом. Но не включайте максимальную температуру и отключите подачу пара.
Если имеем дело с шерстяными вещами, с влагой справится фен. Сушите вещи на расстоянии от фена, чтобы не спалить ткань.
Если имеем дело с шерстяными вещами, с влагой справится фен. Сушите вещи на расстоянии от фена, чтобы не спалить ткань.
Читайте инструкцию
Всегда внимательно читайте инструкцию на ярлычках на одежде. Некоторые вещи требуют особого ухода при сушке. Например, одежда из шерсти, шёлка или нейлона.
Как ухаживать за одеждой и обувью в дождь. 5 главных правил
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