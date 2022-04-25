«К Ironman я подготовился за 4 недели». Эко-бизнесмен – о триатлоне в 113 км и демотивации

В рамках текстового сериала «Форма успеха» мы рассуждаем о спорте и здоровом образе жизни с теми, кто увлечён своим делом и задаёт тренды. Мы уверены, что спорт — это не всегда про жертвы. Он может вписываться в жизнь так, что достигать цели становится проще.

Сегодня о совмещении спорта и плотного графика говорим с генеральным директором одной из крупнейших в России компаний в сфере переработки отходов «Втор-Пласт».

Александр Свидовский бизнесмен Рассказывает о режиме дня, в котором хватает времени даже на подготовку к Ironman.

Есть такая поговорка: «В здоровом теле – здоровый дух», это действительно так. Без занятий спортом и без ощущения здорового тела сложно чем-то серьезно заниматься.

Людям кажется, что спорт только занимает время и отнимает силы, но на мой взгляд, всё кардинально наоборот.

Про ежедневную рутину

Очень важен режим дня. Я стараюсь ложиться до 23:00 и перед сном не наедаться, потому что иначе качество сна сильно упадёт. Мой день начинается с раннего (но не очень) подъёма в 7-7:30. Дальше плотный завтрак и длинный рабочий отрезок. К тренировкам подхожу часам к шести-семи. Если в будни уделяю этому в среднем один час, то в выходные могу и все четыре.

Спортом я занимаюсь практически каждый день. Причём, не важно чем именно — важно двигаться. Бывает так, что сил вообще не хватает, даже если ты только проснулся, поэтому весь день приходится себя преодолевать. В такие дни даже самая лёгкая пробежка или зарядка способна взбодрить. Мне спорт дарит много сил, даже работать легче.

Что касается питания, стараюсь есть пять раз в день. Я к этому серьёзно отношусь: беру еду с собой, ем на работе, по возможности, в одно и то же время. Важно регулярно разгонять обмен веществ: многоразовое чистое питание, постоянный спорт, и тогда можно есть практически всё, что хочешь.

Большая часть моих тренировок — это триатлон. То есть, я чередую бег, велосипед и плавание, пару раз в неделю стараюсь ходить в зал. Это из обязательной программы, кроме неё есть стрельба, конный спорт, скалолазание, по возможности.

Мне важно быть всесторонне развитым, поэтому так много увлечений.

Скалолазание бывает двух видов — в зале или на открытой местности в природных условиях. Вот мне по душе второй вариант — когда ты забираешься на гору, на которую пешком подняться нельзя. Только те, кто пробовали, понимают, какие там наверху испытываешь эмоции. Страх высоты никто не отменял. Скалолазание — это очень вдохновляющий вид спорта.

Про совмещение бизнеса и спорта

Сочетать бизнес и спорт — это не про сложность, а про желание. Сначала нужно себя перебороть, где-то даже через силу выработать потребность как привычку. Сейчас, если я три дня не занимаюсь, я себя действительно начинаю хуже чувствовать.

Нельзя работать 12 часов в день одинаково продуктивно. Обязательно нужна перестройка, нужно чередование. В любом случае, мозг питается от тела. Вот ты побегал, у тебя всё тело потряслось — внутренние органы лучше работают, лучше аппетит, ничего не болит, хорошее самочувствие, можно дальше работать.

Важно работать не 12 часов в день, важно работать головой.

Да, ты теряешь время, но если бы ты этот час работал, то сделал бы меньше, чем за полчаса работы после спорта. У тебя будет совсем другая производительность.

Про танцевальное детство

Бальные танцы – это скорее решение родителей. В юном возрасте я очень любил танцевать. Потом пошло по накатанной. В 14 лет я закончил тренироваться, потому что точно понимал, что не хочу больше танцевать. Потом, уже где-то лет в 25, я пришёл в танцы снова, восстанавливал свои навыки, вспоминал, что умею (и очень удивился на сколько тело всё хорошо помнило). Сейчас я делаю это с огромным удовольствием.

В юности я и в турнирах участвовал, поэтому тренировался много: три раза в неделю двухчасовые занятия, плюс индивидуальные, плюс сами конкурсные дни. Танцы как нагрузка мне очень много дали: координацию, пластичность, коммуникабельность и, конечно, удовольствие.

Когда заканчивал школу и поступал на высшее, я занимался спортом очень мало, буквально один-два раза в неделю. Потом, ко второму курсу, понял, что без этого тяжко.

Как полюбить спорт

Ели хотите полюбить спорт в осознанном возрасте, точно не советую перегружать себя на первых этапах. Многие люди начинают просто убиваться на тренировках с первого дня, а потом говорят: «Гори оно всё синим пламенем».

Начинать нужно постепенно. Если ты вообще не занимаешься, то с одного-двух раз в неделю. Меня мотивирует результат. Например, если я понимаю, что могу пробежать 10 км быстрее, чем раньше. Внешние результаты тоже мотивируют: конечно, хочется хорошо выглядеть. Вижу достаточно много мужчин с пивным животиком, может кому-то и нравится, но мне точно нет, мне не хочется так выглядеть.

У меня есть знакомый с избыточным весом, который говорил себе так: «Бегать мне неохота, сейчас просто надену спортивную форму, буду в ней по дому ходить». Когда надел, как-то организм перестроился: «ладно, пойду пробегусь». Это один из способов обмануть сознание.

Самое сложное – сделать первый шаг. Прийти в зал и переодеться, а дальше всё уже по накатанной пойдёт. Конечно, важно понимать, зачем ты занимаешься спортом.

Если ты не понимаешь, что делаешь у этого тренажёра, будет сложно.

Если ты занимаешься спортом потому, что тебя жена отправила или родители заставили — это неправильная мотивация. Правильная — это когда «я занимаюсь спортом и получаю вот это, это и вот это».

Про «половинку» Ironman

Я тренируюсь постоянно: и зимой, и летом. Конкретно к этому Ironman я готовился всего три-четыре недели, очень мало. Поэтому, с учётом моей подготовки, я своими результатами очень доволен.

Тренировки были почти каждый день. Три недели — это очень интенсивная подготовка, состоящая из объёмных тренировок. Например, бег по 16-20 километров, велосипед 70-100 километров. Были занятия, когда я совмещал бег, велосипед и плавание, но только меньшую дистанцию, чем на «половинке».

В среднем, в неделю получалось семь-восемь тренировок, в какие-то дни было и по две в день. Причём, я помню тренировки, которые длились по пять часов: 100 километров на велосипеде — это примерно три часа, а если ты после этого 10 километров ещё пробежишь, то вот уже и четыре.

На Ironman самое важное – объём и умение держать нужную скорость на протяжении нужного периода времени.

Мне было легко, потому что у меня была уже достаточно хорошая форма, нужно было просто доработать объём.

Про лень и нехватку времени

Нехватка времени — это вообще выдумка. Потому что время всегда есть — важно, на что ты его тратишь. Это вопрос твоих приоритетов. Есть люди, которые рассказывают, что у них нет времени, а потом оказывается, что они несколько часов вечером тратят на просмотр сериалов или интернет.

Говорить «У меня нет времени, поэтому я не занимаюсь спортом», — это полная ерунда. Я понимаю, например, если мать-одиночка с тремя детьми работает на двух работах, у неё, действительно, причина может быть. Но чаще всего это выдумки.

У меня иногда возникает демотивация в работе, в каких-то личных делах, в спорте тоже. В такие моменты начинает казаться, что ты как белка в колесе и это никогда не закончится. В этот момент важно двигаться вперёд. Не делать всё сразу, а поэтапно двигаться. Если нужно пробежать 40 километров, не нужно бежать сразу 40, пробегите сначала один, потом два, постепенно.

Многие рекомендуют найти проводника. Например, если вы собираетесь бегать, найдите человека, с которым вы будете бегать вместе — это поможет приблизиться к результату. Этот человек будет дополнительно вас мотивировать. Если графики не совпадают, то можно прийти к тренеру. Тренер — это не только наставник, но и правильная техника.

Главное понимать, ради чего вы это делаете. У меня в зале есть мужчина, который уже семь лет занимается, чтобы похудеть. Но он до сих пор с избыточным весом. Как он занимается? Сделал один подход, потом пошёл язык разминать минут на 15. Он просто убивает время. И отсутствие результатов его демотивирует. Замкнутый круг.

Многие вопросы в бизнесе, как и в спорте, решаются настойчивостью.