«Это тупая избитая фраза, что времени нет». Артём Хворостухин — об экстриме и ЗОЖ

В рамках текстового сериала «Форма успеха» мы рассуждаем о спорте и здоровом образе жизни с теми, кто увлечён своим делом и задаёт тренды. Мы уверены, что спорт — это не всегда про жертвы. Он может вписываться в жизнь так, что достигать цели становится проще.

Сегодня об экстриме, трудовых буднях и о любви к самокатам говорим с голосом спортивных мероприятий в России и телеведущим.

Артём Хворостухин спортивный комментатор, телеведущий Рассказывает, как удержать внимание зрителя и что нравится девочкам в экстремальном спорте.

Про работу

В большинстве случаев спортивными комментаторами становятся спортсмены, которые знают спорт. Они, может быть, по физическим причинам не могут продолжать и тогда идут в комментаторскую будку. У меня чуть-чуть другая история: я вышел из телевизора, КВНа и ведения обычных мероприятий. Работа ведущим — это мой основной источник заработка.

СВАДЬБЫ И ДНИ РОЖДЕНИЯ Я НЕ ВЕДУ, НЕ ВЕДУ.

НАПИШИТЕ КРУПНЫМИ БУКВАМИ.

Получается, что я пришёл из «болтологии» в спорт. И это, я считаю, мой главный плюс, потому что я любитель спорта, мне он интересен, но профессионально я никогда им не занимался. Зато знаю, как правильно преподносить информацию.

У отечественных комментаторов, особенно в экстриме, большой провал. В начале 2000-х, если вы помните всякие «Сникерс Урбании», когда всё только зарождалось, в этой сфере работали чуваки из комьюнити, говорившие на своём языке: «О, Санёк, вау. Вот это он даёт ваще. Мэнчик, стилишь». Если сторонний человек попадал на мероприятие, он ничего не понимал. А моей задачей было объяснить весь этот уличный сленг для простого слушателя. И люди задерживались, не проходили мимо.

Что мальчикам интересно? Что под капотом у тачки, сколько литров мотор и так далее. А для девочек — какую музыку слушает атлет, есть ли у него жена или девушка. Про это я и рассказывал.

Говорил про биографии спортсменов, их фишки, как они выглядят и что у них в жизни происходит. Вот он только что там backflip сделал сумасшедший на центральной площади Казани, а о нём никто ничего не знает. Что это вообще за чувак в шлеме?

Про успех в спортивных ивентах

У меня быстро получилось пройти все «ступеньки». Меня начали замечать и приглашать в проекты.

Я съездил комментатором на Олимпиаду в 2014 году. Потом меня заметили немцы и дали комментировать чемпионат мира по фристайл-мотокроссу на английском языке для всего мира.

По сути, я единственный человек из России, который комментировал непрофильный для России вид спорта на английском языке.

Потом пошли всякие NITRO Circus Live, Top Gear Live, Night of the Jumps. В общем, времена, когда крупные бренды, крупные фестивально-спортивные ивенты приезжали в Россию.

NITRO Circus Live — это весь экстрим, BMX, MTB, ролики, мотокросс, скейт. Весь молодёжный, уличный и стритовый экстрим, который собран на одной площадке, где спортсмены делают трюки, в большинстве случаев это World First, Never Been Done Before;



Top Gear Live — автомобильное шоу от создателей популярной телевизионной программы из Великобритании;



Night of the Jumps — чемпионат мира по фристайл мотокроссу с этапами по всему миру.

Мне впервые за всю историю NITRO Circus Live вручили приз как локальному MC (прим. ред. — master of ceremony, ведущий). Организаторы в конце каждого шоу дают спортсменам MVP (Most Valuable Person — самый важный человек), и впервые, объездив весь мир и все города — они дали его знаете кому? Кто был этот Local MC? Рубрика «хвастовство» закончена.

Я считаю, что Россия за последние 10-15 лет очень многого достигла в экстремальном спорте. Мы молодцы на мировой спортивной сцене. В России есть аналог NITRO Circus — «Прорыв». Поездив по миру, я видел всякие шоу, и «Прорыв» — это очень неплохо в плане экстрима. У нас сильные MTB и BMX райдеры и скейт-соообщество в респекте за бугром.

Про занятия спортом

Больше всего времени и денег уходит на классический сёрфинг, поскольку это путешествия и кайф. «Физуха» идеальная для меня. Хорошо, что есть искусственная волна в Москве у Surf Brothers, не дают терять навык.

Я занимался мотокроссом, но забросил, поскольку дошёл до того уровня, когда откровенно начал бояться. Я уже летал двадцатиметровые пролёты, но понял, что еду на тренировку и по-настоящему боюсь, что я сегодня «разложусь». Это очень травмоопасный вид спорта. Пацаны постоянно с переломанными лодыжками, ногами и руками. А я не профессиональный спортсмен, мне нужны колени. Мне нравится, когда они хорошо сгибаются, разгибаются, не хрустят, нравятся мои мениски.

Сноуборд, кажется, был всегда — я freeride-ный чувак. Я ездил в Индию, в Гималаи, в начале 2000-х на Эльбрус, когда были модными кэмпы. Первый раз на сноуборд встал в Новой Зеландии в 1995-м, по-моему, когда там жил.

Ещё скейт мне нравится. Респектую всем скейтерам, тем, кто «в пуле гасит по полной». Это красиво, это офигенно. Мне 40 в этом году, я не делаю трюки, я просто карвер. Но тем не менее постоянно получаю травмы. Когда встаю на скейт, падаю или выворачиваю что-нибудь, судьба такая. Поэтому всегда надеваю защиту, даже сейчас она лежит в багажнике.

Что ещё хотел бы попробовать из экстрима? Гидрофойл, наверное, прокачать (это такая доска с подводным крылом). Сейчас все водные виды спорта на него переходят. Олимпийская сборная по виндсёрфу понимает, что спорт умирает — нужны зрелищность и скорость. Яхтенный спорт тоже переходит на фойл. Все самые крутые и дорогие яхты — на подводных крыльях. Сёрф туда же, хотя, конечно, настоящие сёрферы считают, что это уже не та культура — не сам разгребаешься.

Про то, как находить время на тренировки

Если я не пойду в зал, на сёрф, не позанимаюсь дома с гантелями или просто на улице не пробегусь — у меня не будет энергии делать дела дальше. Не потому, что мне нужно держать себя в форме — я в принципе без этого не могу.

Мне не надо специально искать время на тренировки, оно есть всегда. Это тупая избитая фраза, что времени нет. У тебя всегда есть время.

Люди же находят время, чтобы поесть? Со спортом такая же история.

Я не люблю тренажёры. Всегда за то, чтобы что-то покидать, пошвырять, на скакалке попрыгать или боксом позаниматься. Правда, я его подзабросил, мне там постоянно прилетало, а в моей профессии лицо надо беречь. Даже небольшой синяк виден в кадре.

Про питание

Я стараюсь следить за питанием. Каждое утро просыпаюсь и выпиваю стакан воды с лимоном, потом — получасовая йога, завтрак и душ. Вот и начало дня. Если взять все мои завтраки, то в подавляющем большинстве это два яйца, авокадо, лосось, хлеб, двойной эспрессо и шоколад.

Углеводы стараюсь употреблять только утром. В течение дня ни хлеба, ни сладостей уже не ем. Если хочется сладкого, могу съесть банан или финик. Вечером — только салаты: зелёное и ничего тяжёлого.

Я сдавал свои данные на специальный генетический тест, мне было интересно. Он показал, что у меня углеводы хорошо перерабатываются, могу их есть и мне ничего не будет — они дают мне энергию. В долгий рабочий день могу шоколадный батончик съесть.

В день, когда мне не нужны углеводы, потому что сижу дома, могу залить мюсли кефиром на завтрак и поесть второй раз салатик в течение дня, и всё. За едой стараюсь следить, но никто не безгрешен, поэтому стейки, бокальчик красного вина всё равно могу себе иногда позволить.

Во всём должна быть мера. Не надо этого сумасшествия: «Ааа, спорт».

Есть люди, которые маниакально считают, сколько белков, граммов они едят, сколько тратят. Потом у них эта пружина так натягивается, что они срываются и всё, что они делали до этого, не имеет никакого значения.

Нужно себе позволять нарушать правила, потому, что главное — это психическое здоровье человека, оно на первом месте стоит.

Про отношение к детскому спорту

Мой отец — профессиональный яхтсмен, он учит яхтенному спорту детей. Поэтому я с детства на воде. Дедушка на виндсёрфе катался, он в Питере даже своими руками сделал виндсёрф. Они открыли мне спорт, в том числе экстремальный.

Футбол не менее экстремален, чем скейт, например.

Экстрим – вообще устаревшее слово, оно было модным в 90-х. Всех мальчиков и девочек на скейте или даже на самокате одевают в защиту. Когда сёрф называют экстремальным, мне вообще смешно: да что там стихия, ты же в воду падаешь, что с тобой может произойти? Нет, конечно, у меня швы на голове были многократно, но это собственная доска прилетала.

Если ты всё без головы делаешь, то ты и на коньках поскользнёшься в Парке Горького и всё себе разобьёшь.

Такого количества детей на самокатах, скейтах и роликах я вообще не видел раньше. И с каждым годом их только больше. Это офигенно, это суперкайф. Понятно, почему им это нравится.

Мне искренне жаль тех родителей, которые отдают своих детей в профессиональный спорт, в ту же спортивную гимнастику или фигурное катание. У детей потом нет детства. Это с одной стороны, а с другой — не было бы у нас золотых медалей на Олимпийских играх.

Это моё субъективное мнение, я бы своего ребёнка никогда в жизни не отдал бы в профессиональный спорт. Только если он сам скажет: «Пап, я фанат футбола, ничего не могу поделать. Хочу в Краснодарский край поехать в академию футбола. Там буду жить».

Я хотел сказать, что в детстве мы жгли олово и прыгали по крышам гаражей. У всех это было. Чем не экстрим? И мы без щитков и шлемов это делали. Вообще не понимаю, как можно было выжить, когда тусовки были на крыше 11-го этажа. Вот это, мать его, экстрим, а не на скейте в щитках покататься в парке, камон!

Своего ребенка отдам в плавание. Искренне всегда верил в то, что плавание развивает правильный мышечный каркас, фигуру. Плавание мне нравится. Ещё нравится большой теннис. Если бы он пошёл в какой-нибудь экстремальный спорт — да в принципе всё, что угодно. Абсолютно.

Даже если бы он сказал: «Батя, я выбрал самокат» — я бы поплакал неделю, сходил бы к психологу, но потом принял эту мысль, что мой сын самокатчик, и всё. Он всё-таки мой сын (смеётся). Отпускаю тебя на твоём самокате. Живи там где-то, в другой квартире. В Бутово. Тебе как раз 6. А там и скейт-парк построили.