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Трюк с обручем, восхитивший соцсети. Ролик трёх акробатов собрал полмиллиона просмотров
Трюк с обручем, восхитивший соцсети. Ролик трёх акробатов собрал полмиллиона просмотров
Смотрим в замедленном повторе!
Видео из твиттер-аккаунта @sporinsani. ►►
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Трюк с обручем, восхитивший соцсети. Ролик трёх акробатов собрал полмиллиона просмотров
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