Трюк с обручем, восхитивший соцсети. Ролик трёх акробатов собрал полмиллиона просмотров
Смотрим в замедленном повторе!
Видео из твиттер-аккаунта @sporinsani. ►►
Видео из твиттер-аккаунта @sporinsani. ►►
Трюк с обручем, восхитивший соцсети. Ролик трёх акробатов собрал полмиллиона просмотров
Читайте также
Котик мило поддерживает спортсменов на тренировке
Китайские учёные создали прототип умной подушки
Этот парень делает крутые трюки на аквабайке
Главные спортивные мероприятия июня-2022
Это самое милое видео с бегового марафона
Трюк на пого-стике с очень плохим концом
Девушка эффектно летает на гидрофлайте
«Как он это делает?» Магия или монтаж в тренажёрке
Reebok снова продают
Gucci и adidas выпустили ретроколлекцию
Что стало с Чаком Норрисом?
Завораживающая угроза. Дайвер встретилась с акулой
Что стало с Джеки Чаном
Девушка круто катается на лонгборде
Самые смешные упражнения в зале
🛩 Трюк с самолётом, в который невозможно поверить