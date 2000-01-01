Блогер каждый день в течение месяца просыпался в 4:30

День 2

На второй день эксперимента выяснилось, что блогеру нужно срочно удалить зуб мудрости. Событие сбило настрой и в одностороннем порядке вернуло всё на круги своя.



Находясь под обезболивающими следующие три дня, Брендан спал по 12-14 часов в день. Вернуть будильник на 4:30 получилось только на пятый день.