Блогер каждый день в течение месяца просыпался в 4:30

Блогер каждый день просыпался в 4:30
Вот что из этого вышло.
Автор YouTube-канала GoalGuys Брендан Джонс решил провести эксперимент и проверил, что произойдёт с организмом, если в течение месяца вставать в 4:30 утра.
День 2
На второй день эксперимента выяснилось, что блогеру нужно срочно удалить зуб мудрости. Событие сбило настрой и в одностороннем порядке вернуло всё на круги своя.
Находясь под обезболивающими следующие три дня, Брендан спал по 12-14 часов в день. Вернуть будильник на 4:30 получилось только на пятый день.
Находясь под обезболивающими следующие три дня, Брендан спал по 12-14 часов в день. Вернуть будильник на 4:30 получилось только на пятый день.
День 6
Попытки лечь спать пораньше потерпели фиаско. Пролежав целый час в надежде уснуть, герой сделал вывод, что не был готов к такому.
Герой пробовал принимать мелатонин перед сном и читать с приглушённым светом по вечерам. Жизнь стала похожа на отдых в пансионате, но, к сожалению, ничего не сработало. Тело отказывалось засыпать.
Герой пробовал принимать мелатонин перед сном и читать с приглушённым светом по вечерам. Жизнь стала похожа на отдых в пансионате, но, к сожалению, ничего не сработало. Тело отказывалось засыпать.
День 10
Спустя неделю Брендан понял, что перед началом ему стоило глубже изучить вопрос, в частности, больше узнать о циркадных ритмах.
Было решено перевести будильник на 6:30. Также Брендан решил прибегнуть к снотворному — это принесло свои плоды, и ему наконец удалось уснуть раньше.
Было решено перевести будильник на 6:30. Также Брендан решил прибегнуть к снотворному — это принесло свои плоды, и ему наконец удалось уснуть раньше.
День 15
График сна изменился. Блогер начал засыпать до 21:30 каждый вечер, не пил кофе после 20:00 и обязательно носил солнечные очки на улице после 17:00, чтобы уменьшить воздействие ультрафиолета на глаза перед сном.
День 40
На 40-й день эксперимента блогер признался, что не ожидал такого эффекта. Брендан вошёл во вкус и решил попробовать вставать раньше ещё 30 дней подряд и с более ответственным подходом.
Этот челлендж помог ему лучше распределять время и справляться с повседневными делами.
Этот челлендж помог ему лучше распределять время и справляться с повседневными делами.
Блогер каждый день в течение месяца просыпался в 4:30
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