Блогер каждый день в течение месяца просыпался в 4:30

Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Блогер каждый день просыпался в 4:30
Блогер каждый день просыпался в 4:30
Вот что из этого вышло.
AMP-версия
Автор YouTube-канала GoalGuys Брендан Джонс решил провести эксперимент и <a href="https://www.youtube.com/watch?v=XsEqRpXVUE8&t=474s" rel="nofollow">проверил</a>, что произойдёт с организмом, если в течение месяца вставать в 4:30 утра.<br/>
Автор YouTube-канала GoalGuys Брендан Джонс решил провести эксперимент и проверил, что произойдёт с организмом, если в течение месяца вставать в 4:30 утра.
День 2
День 2
На второй день эксперимента выяснилось, что блогеру нужно срочно удалить зуб мудрости. Событие сбило настрой и в одностороннем порядке вернуло всё на круги своя.

Находясь под обезболивающими следующие три дня, Брендан спал по 12-14 часов в день. Вернуть будильник на 4:30 получилось только на пятый день.
День 6
День 6
Попытки лечь спать пораньше потерпели фиаско. Пролежав целый час в надежде уснуть, герой сделал вывод, что не был готов к такому.
Герой пробовал принимать мелатонин перед сном и читать с приглушённым светом по вечерам. Жизнь стала похожа на отдых в пансионате, но, к сожалению, ничего не сработало. Тело отказывалось засыпать.
День 10
День 10
Спустя неделю Брендан понял, что перед началом ему стоило глубже изучить вопрос, в частности, больше узнать о циркадных ритмах.
Было решено перевести будильник на 6:30. Также Брендан решил прибегнуть к снотворному — это принесло свои плоды, и ему наконец удалось уснуть раньше.
День 15
День 15
График сна изменился. Блогер начал засыпать до 21:30 каждый вечер, не пил кофе после 20:00 и обязательно носил солнечные очки на улице после 17:00, чтобы уменьшить воздействие ультрафиолета на глаза перед сном.
День 40
День 40
На 40-й день эксперимента блогер признался, что не ожидал такого эффекта. Брендан вошёл во вкус и решил попробовать вставать раньше ещё 30 дней подряд и с более ответственным подходом.
Этот челлендж помог ему лучше распределять время и справляться с повседневными делами.
Что о таком эксперименте думает профессиональный сомнолог, читайте в <a href="https://www.championat.com/lifestyle/article-4401953-chto-budet-s-organizmom-esli-vstavat-rano-utrom-kazhdyj-den-mnenie-somnologa.html">статье</a>.
Что о таком эксперименте думает профессиональный сомнолог, читайте в статье.
Блогер каждый день в течение месяца просыпался в 4:30
Читайте также
Дизайнер сделал мяч из старых кроссовок
Дизайнер сделал мяч из старых кроссовок
Виктор Цой родился в День скейтбординга
Виктор Цой родился в День скейтбординга
Удивительный трюк с обручем, восхитивший соцсети
Удивительный трюк с обручем, восхитивший соцсети
Котик мило поддерживает спортсменов на тренировке
Котик мило поддерживает спортсменов на тренировке
Китайские учёные создали прототип умной подушки
Китайские учёные создали прототип умной подушки
Этот парень делает крутые трюки на аквабайке
Этот парень делает крутые трюки на аквабайке
Главные спортивные мероприятия июня-2022
Главные спортивные мероприятия июня-2022
Это самое милое видео с бегового марафона
Это самое милое видео с бегового марафона
Трюк на пого-стике с очень плохим концом
Трюк на пого-стике с очень плохим концом
Девушка эффектно летает на гидрофлайте
Девушка эффектно летает на гидрофлайте
«Как он это делает?» Магия или монтаж в тренажёрке
«Как он это делает?» Магия или монтаж в тренажёрке
Reebok снова продают
Reebok снова продают
Gucci и adidas выпустили ретроколлекцию
Gucci и adidas выпустили ретроколлекцию
Что стало с Чаком Норрисом?
Что стало с Чаком Норрисом?
Завораживающая угроза. Дайвер встретилась с акулой
Завораживающая угроза. Дайвер встретилась с акулой
Что стало с Джеки Чаном
Что стало с Джеки Чаном
© championat.com 2000–2022