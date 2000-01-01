5 привычек, которые нужно завести до 35 лет
Они помогут чувствовать себя лучше сейчас и в будущем.
Следите за режимом сна
Сон — это необходимость, и любое его отсутствие или сокращение продолжительности может нарушить множество функций организма.
Ходите пешком чаще
Выбирайте не транспорт, а пешую прогулку в быстром темпе, часть ежедневного маршрута до работы проходите пешком, предпочитайте лифту лестницу.
Носите качественную обувь
Состояние стопы изменяется, с возрастом увеличивается её деформация. Поэтому не стоит забывать о важности тщательного выбора обуви. Хорошо подобранная пара может улучшить баланс, походку и осанку, а также снизить риски падений.
Следите за осанкой
Плохая или неправильная осанка способна повлиять на внешность, уверенность в себе и общее самочувствие. Первый шаг в исправлении осанки — изменение повседневных привычек и постоянное внимание к состоянию спины.
Избегайте стресса
Дело в том, что стресс влияет на способность клеток делиться. Чем она хуже, тем быстрее стареет организм. Поэтому важно минимизировать негативные эмоции и переживания.
5 привычек, которые нужно завести до 35 лет
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