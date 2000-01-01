Стильное резюме Конора Макгрегора
В честь дня рождения бойца собрали пять основных трендов его гардероба.
Принты
Принты – огромная любовь бойца. Чем больше и ярче рисунки, тем вероятнее увидеть такую вещь в гардеробе Конора. Это может быть яркий паттерн или большой дизайн.
Розовый
В редкие моменты, когда ирландец выбирает однотонную одежду, он отдаёт предпочтение любимому розовому, который дополняет интересными и иногда вызывающими фактурами.
Костюмы
Пожалуй, самая узнаваемая вещь в гардеробе бойца – классический костюм. Он всегда элегантен, притален и идеально сидит. Чаще остальных Конор выбирает синие, серые и бордовые комплекты.
Бренды
Чаще всего Макгрегора можно увидеть в Gucci, Versace и Fendi. Все брендовые вещи бойца подчиняются главным правилам его гардероба: яркость и элегантность.
Клетка
Клетка стала своеобразной визитной карточкой спортсмена. Он выбирает костюмы, поло и пиджаки с этим рисунком в разных цветовых решениях. Конор всем своим видом говорит, что клетки много не бывает.
Стильное резюме Конора Макгрегора. Детали, которые сделали его узнаваемым и уникальным
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