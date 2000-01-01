Собаки тоже умеют кататься на сёрфе
Только посмотрите на этих хвостатых, они смогут посоревноваться даже с профи!
Собаки тоже умеют кататься на сёрфе. Только посмотрите, что они делают
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