Новый футбольный мерч — это очень стильно. Выбрали 5 ярких дропов

Среди них — коллекции для «Реала» и «Спартака».

Не успели мы восхититься предсезонными коллекциями, как подоспела новая волна спортивной красоты. Неудивительно, ведь чемпионат мира по футболу всё ближе. Наслаждаемся стильными новинками и не перестаём благодарить клубы и бренды за смелость.

Zegna представили дроп для мадридского «Реала»

О сотрудничестве стало известно в прошлом месяце, а уже на прошлой неделе бренды показали свою первую коллекцию. Коллаборация ознаменовалась открытием инсталляции в тренировочном комплексе клуба.

Фото: Zegna

Испанский бренд стал официальным партнёром «сливочных» по одежде для путешествий. Помимо минималистичных жакетов, на спине которых вышит игровой номер, в капсулу вошли кроссовки-слипоны из натуральной замши.

Ручная работа от «Спартака»

На этой неделе красно-белые показали эксклюзивные джинсовые куртки, вручную расписанные профессиональными художниками. Одна из курток посвящена Квинси Промесу, а другая — всем спартаковским фанатам.

Фото: store.spartak.com

Приобрести куртку можно в свободном доступе на сайте или на стадионе, но, как говорит официальная страница, количество товара очень ограничено. Куртки устойчивы к влажной погоде и просты в уходе. Дизайн принадлежит иллюстраторам команды Yvetta.

Lifestyle-коллекция джерси от UMBRO

UMBRO представил специальную коллекцию джерси для болельщиков, которые вдохновлены футболом и предстоящим чемпионатом мира в Катаре.

Фото: umbro.com

Для коллекции команда дизайнеров покопалась в архивах, чтобы создать коллекцию из 10 самых популярных дизайнов футбольной формы. Джерси в стиле фьюжн вдохновлены футболом Англии, Бразилии, Мексики, Франции, Испании, США, Польши и Германии. Коллекция уже доступна на официальном сайте бренда.

аdidas Samba для футбольных грандов

Бренд выпустил специальные версии своих культовых кроссовок Samba, представленные в цветах и стилях команд-партнёров: «Реала», «Арсенала», «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса» и «Баварии».

Фото: adidas

Еще в 2020 году adidas выпустил силуэт Ultraboost DNA в цветах пяти своих ведущих европейских команд. Теперь они проделали аналогичный трюк, на этот раз основное внимание уделив классическим кроссовкам Samba. Каждая из моделей представлена в соответствующих цветах и может похвастаться гербом клуба на язычке.

Так бренд хочет прокачивать этот силуэт через футбольную культуру, представители которой традиционно любят adidas.

Футбольная коллекция PUMA

И снова — винтаж и футбол. PUMA выпустила коллекцию Players’ Lounge, которая отдаёт дань уважения культовому футбольному стилю 60-х и 70-х годов. Лицом новой кампании стал Мемфис Депай.

Фото: PUMA

В капсуле представлен широкий ассортимент одежды, обуви и аксессуаров, вдохновлённый наследием PUMA. Главная идея — напомнить любителям футбола об уникальной эпохе харизмы и вкуса на поле и за его пределами.

Коллекция может похвастаться выразительными деталями, в том числе вышивкой, отделкой и специальным трикотажем. Центром линейки стал культовый спортивный костюм PUMA T7, который дополнили вязаные свитера, рубашки поло, кепки и чемоданы.