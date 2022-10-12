Новый футбольный мерч — это очень стильно. Выбрали 5 ярких дропов

Не успели мы восхититься предсезонными коллекциями, как подоспела новая волна спортивной красоты. Неудивительно, ведь чемпионат мира по футболу всё ближе. Наслаждаемся стильными новинками и не перестаём благодарить клубы и бренды за смелость.
Zegna представили дроп для мадридского «Реала»
О сотрудничестве стало известно в прошлом месяце, а уже на прошлой неделе бренды показали свою первую коллекцию. Коллаборация ознаменовалась открытием инсталляции в тренировочном комплексе клуба.
Фото: Zegna
Испанский бренд стал официальным партнёром «сливочных» по одежде для путешествий. Помимо минималистичных жакетов, на спине которых вышит игровой номер, в капсулу вошли кроссовки-слипоны из натуральной замши.
Ручная работа от «Спартака»
На этой неделе красно-белые показали эксклюзивные джинсовые куртки, вручную расписанные профессиональными художниками. Одна из курток посвящена Квинси Промесу, а другая — всем спартаковским фанатам.
Фото: store.spartak.com
Приобрести куртку можно в свободном доступе на сайте или на стадионе, но, как говорит официальная страница, количество товара очень ограничено. Куртки устойчивы к влажной погоде и просты в уходе. Дизайн принадлежит иллюстраторам команды Yvetta.
Lifestyle-коллекция джерси от UMBRO
UMBRO представил специальную коллекцию джерси для болельщиков, которые вдохновлены футболом и предстоящим чемпионатом мира в Катаре.
Фото: umbro.com
Для коллекции команда дизайнеров покопалась в архивах, чтобы создать коллекцию из 10 самых популярных дизайнов футбольной формы. Джерси в стиле фьюжн вдохновлены футболом Англии, Бразилии, Мексики, Франции, Испании, США, Польши и Германии. Коллекция уже доступна на официальном сайте бренда.
аdidas Samba для футбольных грандов
Бренд выпустил специальные версии своих культовых кроссовок Samba, представленные в цветах и стилях команд-партнёров: «Реала», «Арсенала», «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса» и «Баварии».
Фото: adidas
Еще в 2020 году adidas выпустил силуэт Ultraboost DNA в цветах пяти своих ведущих европейских команд. Теперь они проделали аналогичный трюк, на этот раз основное внимание уделив классическим кроссовкам Samba. Каждая из моделей представлена в соответствующих цветах и может похвастаться гербом клуба на язычке.
Так бренд хочет прокачивать этот силуэт через футбольную культуру, представители которой традиционно любят adidas.
Футбольная коллекция PUMA
И снова — винтаж и футбол. PUMA выпустила коллекцию Players’ Lounge, которая отдаёт дань уважения культовому футбольному стилю 60-х и 70-х годов. Лицом новой кампании стал Мемфис Депай.
Фото: PUMA
В капсуле представлен широкий ассортимент одежды, обуви и аксессуаров, вдохновлённый наследием PUMA. Главная идея — напомнить любителям футбола об уникальной эпохе харизмы и вкуса на поле и за его пределами.
Коллекция может похвастаться выразительными деталями, в том числе вышивкой, отделкой и специальным трикотажем. Центром линейки стал культовый спортивный костюм PUMA T7, который дополнили вязаные свитера, рубашки поло, кепки и чемоданы.