Обман зрения? Или лучший способ увидеть «Звёздную ночь» Ван Гога
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«Звёздная ночь» – это одна из самых известных картин Винсента Ван Гога. Написана в июне 1889 года
Нидерландский художник-постимпрессионист так «увидел» улицу из восточного окна своей спальни в городке Сен-Реми-де-Прованс. На картине изображена несуществующая деревня в предрассветный час. С 1941 года «Звёздная ночь» находится в Музее современного искусства в Нью-Йорке.
Обман зрения? Или лучший способ увидеть «Звёздную ночь» Ван Гога
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