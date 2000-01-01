Обман зрения? Или лучший способ увидеть «Звёздную ночь» Ван Гога

«Звёздная ночь» – это одна из самых известных картин Винсента Ван Гога. Написана в июне 1889 года

Нидерландский художник-постимпрессионист так «увидел» улицу из восточного окна своей спальни в городке Сен-Реми-де-Прованс. На картине изображена несуществующая деревня в предрассветный час. С 1941 года «Звёздная ночь» находится в Музее современного искусства в Нью-Йорке.