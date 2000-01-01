Проверьте себя на внимательность. Найдите 10 скрытых деталей на картинке

Проверьте себя на внимательность. Найдите 10 скрытых предметов на картинке

Год Кота подкрался незаметно. Это самое хитрое и своенравное домашнее животное, а значит, год обещает быть нескучным! Проверьте, насколько хорошо вы знаете четвероногих друзей. Попробуйте отыскать 10 разбросанных по картинке вещей, испытав себя на зоркость. Помните, с питомцами не бывает всё очевидно…