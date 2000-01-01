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Проверьте себя на внимательность. Найдите 10 скрытых предметов на картинке
Проверьте себя на внимательность. Найдите 10 скрытых предметов на картинке
Год Кота подкрался незаметно. Это самое хитрое и своенравное домашнее животное, а значит, год обещает быть нескучным! Проверьте, насколько хорошо вы знаете четвероногих друзей. Попробуйте отыскать 10 разбросанных по картинке вещей, испытав себя на зоркость. Помните, с питомцами не бывает всё очевидно…
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Вернитесь назад и отыщите эти детали. 
Вернитесь назад и отыщите эти детали. 
Для удобства можно сделать скриншот страницы. 
А вот и ответ!
А вот и ответ!
За какое время вам удалось найти все спрятанные предметы?
Проверьте себя на внимательность. Найдите 10 скрытых деталей на картинке
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