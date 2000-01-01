Завораживаюший полёт на параглайдинге
Настоящий мастер-класс виртуозного приземления на воду! Смотрите в следующем слайде. @respectvideos1422
Завораживающий полёт на параглайдинге и приземление со скольжением по воде. Видео
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