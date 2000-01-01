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Парень на лонгборде мчится вниз с горы. Он едва избегает падения!
Парень на лонгборде мчится вниз с горы. Он едва избегает падения!
При просмотре совершенно невозможно предугадать, чем закончится спуск героя видео @alex_tzoug. Смотрите в следующем слайде!
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Парень на лонгборде мчится вниз с горы. Он едва избегает падения!
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