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Дайвер пускает воздушные кольца под водой
Дайвер пускает воздушные кольца под водой
Горбатые киты ловят добычу при помощи колец из пузырей. А что делает герой этого видео?@noa_7269 
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Дайвер пускает воздушные кольца под водой. Выглядит как портал между мирами!
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