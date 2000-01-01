Акробат выполнил опасные трюки на высоте.
Его умению держать равновесие можно только позавидовать. Видео в следующем слайде! @samuelvolery
Акробат выполнил опасные трюки на высоте. Как он держит баланс?
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