Главные спортивные события апреля-2023: турнир по пилонному спорту и очень много бега

Самарский космический полумарафон

Когда и где: 15 апреля, Самара.

Самый спортивный способ отметить День космонавтики в выходной — отправиться на пробежку. Сделать это можно на невероятной набережной Волги в компании более чем 2 тысяч человек со всей страны. Бегите один, с семьей или друзьями, тут будут рады всем!