Главные спортивные события апреля-2023: турнир по пилонному спорту и очень много бега

Главные спортивные события апреля-2023
Этот месяц обещает быть насыщенным и очень ярким!
Забег «Апрель»
Когда и где: 2 апреля, Москва, «Лужники».
Забеги в этом месяце открывает идентичный его названию «Апрель». На старт выйдут более 4 тысяч человек. Участники пробегут 5 км, а на финише каждый получит значок с символикой старта.
Забеги в этом месяце открывает идентичный его названию «Апрель». На старт выйдут более 4 тысяч человек. Участники пробегут 5 км, а на финише каждый получит значок с символикой старта.
Фестиваль спорта «Сочи Автодром»
Когда и где: 7-9 апреля, Адлер, Сириус.
Бегуны и велогонщики, не упустите возможность поставить рекорд на самой ровной и быстрой трассе Европы! Тут можно не только попробовать себя на дистанции, но и поддержать других спортсменов с трибуны.
Бегуны и велогонщики, не упустите возможность поставить рекорд на самой ровной и быстрой трассе Европы! Тут можно не только попробовать себя на дистанции, но и поддержать других спортсменов с трибуны.
Фестиваль трейлраннинга «Бештаугорский Крест»
Когда и где: 8-9 апреля, КавМинВоды, гора Бештау.
Три дистанции – три уровня сложности. И только самые красивые виды. Чтобы пробежать трассу протяжённостью в 16,5 км, нужно побывать на всех пяти вершинах и преодолеть перепад высоты в 2000 м.
Три дистанции – три уровня сложности. И только самые красивые виды. Чтобы пробежать трассу протяжённостью в 16,5 км, нужно побывать на всех пяти вершинах и преодолеть перепад высоты в 2000 м.
Трейл-кросс «Химкинский лес»
Когда и где: 9 апреля, Химки, ОУСЦ «Планерная».
6, 12, 25 – не просто цифры, это дистанции (в км), на которые смогут выйти атлеты. Путь проходит через живописную местность, которая радует глаз, а монотонный бег разбавят постоянные спуски и подъёмы.
6, 12, 25 – не просто цифры, это дистанции (в км), на которые смогут выйти атлеты. Путь проходит через живописную местность, которая радует глаз, а монотонный бег разбавят постоянные спуски и подъёмы.
Всероссийский открытый турнир по воздушной гимнастике и пилонному спорту «НЕБОФЕСТ»
Когда и где: 14-16 апреля, Москва.
Искусство гибкости и силы, лёгкость пера и невероятная грация соберутся в одном месте на три дня. Не упустите яркое шоу и поддержите спортсменов во время выступлений!
Искусство гибкости и силы, лёгкость пера и невероятная грация соберутся в одном месте на три дня. Не упустите яркое шоу и поддержите спортсменов во время выступлений!
Кросс «Быстрый пёс»
Когда и где: 15 апреля, Москва, парк «Битцевский лес».
Ушастые, лохматые, четвероногие друзья тоже могут быть спортсменами. Так что не упускайте возможность провести время с вашей собакой и пробежаться по красивому парку!
Ушастые, лохматые, четвероногие друзья тоже могут быть спортсменами. Так что не упускайте возможность провести время с вашей собакой и пробежаться по красивому парку!
Кросс «Лисья гора»
Когда и где: 16 апреля, Москва, парк «Битцевский лес».
Дышать свежим воздухом во время пробежки по пересечённой местности – это ли не самое приятное ощущение? Именно на «Лисьей горе» это можно прочувствовать полностью.
Дышать свежим воздухом во время пробежки по пересечённой местности – это ли не самое приятное ощущение? Именно на «Лисьей горе» это можно прочувствовать полностью.
Соревнования по плаванию Minutes
Когда и где: 16 апреля, Москва, ДВВС Лужники.
Не важно, какой у вас опыт, эти старты будут рады всем и станут уникальной возможностью проплыть кролем в огромном бассейне. Участникам будет отведено 30 и 60 минут в индивидуальном заплыве и 10 минут – в эстафете.
Не важно, какой у вас опыт, эти старты будут рады всем и станут уникальной возможностью проплыть кролем в огромном бассейне. Участникам будет отведено 30 и 60 минут в индивидуальном заплыве и 10 минут – в эстафете.
Самарский космический полумарафон
Когда и где: 15 апреля, Самара.
Самый спортивный способ отметить День космонавтики в выходной — отправиться на пробежку. Сделать это можно на невероятной набережной Волги в компании более чем 2 тысяч человек со всей страны. Бегите один, с семьей или друзьями, тут будут рады всем!
Самый спортивный способ отметить День космонавтики в выходной — отправиться на пробежку. Сделать это можно на невероятной набережной Волги в компании более чем 2 тысяч человек со всей страны. Бегите один, с семьей или друзьями, тут будут рады всем!
Ночной забег «Мгла»
Когда и где: 22 апреля, Московская область, парк Малевича.
Ночной старт в лесу станет таинственным, запоминающимся приключением. Не забудьте фонарик, чтобы осветить себе путь, и скорее отправляйтесь навстречу неизвестному.
Ночной старт в лесу станет таинственным, запоминающимся приключением. Не забудьте фонарик, чтобы осветить себе путь, и скорее отправляйтесь навстречу неизвестному.
Весенний RLTrail
Когда и где: 22 апреля, Ленинградская область, Мичуринское.
Между Журавлёвским и Морозовским озёрами пройдёт забег на три дистанции: 5, 10 и 20 км. Живописный сосновый лес зарядит энергией и поможет преодолеть всю дистанцию легко и приятно. Мичуринское уже ждёт атлетов из разных уголков страны!
Между Журавлёвским и Морозовским озёрами пройдёт забег на три дистанции: 5, 10 и 20 км. Живописный сосновый лес зарядит энергией и поможет преодолеть всю дистанцию легко и приятно. Мичуринское уже ждёт атлетов из разных уголков страны!
Аструм Сибайский полумарафон
Когда и где: 23 апреля, Республика Башкортостан, Сибай.
Выйти на пробежку одному — хорошо, но ещё лучше делать это с единомышленниками. В конце апреля они соберутся в Сибае, чтобы преодолеть четыре дистанции: 2, 5, 10 и 21,1 км. Медали получат все финешёры.
Выйти на пробежку одному — хорошо, но ещё лучше делать это с единомышленниками. В конце апреля они соберутся в Сибае, чтобы преодолеть четыре дистанции: 2, 5, 10 и 21,1 км. Медали получат все финешёры.
Главные спортивные события апреля-2023: турнир по пилонному спорту и очень много бега
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