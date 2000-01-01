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Захватывающий спуск на американских горках. Аттракцион не для слабонервных!
Захватывающий спуск на американских горках. Аттракцион не для слабонервных!
Прокатились бы там? Видео смотрите в следующем слайде! @jari_cheng
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Захватывающий спуск на американских горках. Аттракцион не для слабонервных!
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