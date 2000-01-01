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Когда ты настолько любишь сладкое, что готов терпеть даже это…
Когда ты настолько любишь сладкое, что готов терпеть даже это…
Взгляд пса трогает до слёз.  @retriverlyinsta
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Когда ты настолько любишь сладкое, что готов терпеть даже это…
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