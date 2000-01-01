Завораживающий спуск по самой длинной водной горке в мире. Прокатились бы хоть разок?

Когда противники — из разных весовых категорий!

Мужчина идёт по канату над пропастью. Мурашки

Смешной пёс, который готов на всё ради сладкого!

Так должно выглядеть идеальное свидание

Прокатились бы на такой лодке?

Дедушка прыгает в воду с трамплина

Спуск на американских горках. Не для слабонервных!

Кормление большой китовой акулы. Уникальное видео

Мужчина спокойно сидит на высоте 800 метров!

Бесстрашный бульдог на скейте! Это надо видеть

Думали, посёрфить можно только в океане?

Пёс летает на параплане вместе с хозяином

Парень легко сбежал вниз по лестнице в горах

Прыжок с высокой горки в воду

Противостояние крошечной лодки гигантским волнам

Бабушка катается на роликах