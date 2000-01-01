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Бодибилдер делает тягу с весом 120 кг одной рукой! Видео
Бодибилдер делает тягу с весом 120 кг одной рукой! Видео
До него справиться с этой задачей пытаются несколько человек. Им не удаётся. @extremeofficial
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Бодибилдер делает тягу с весом 120 кг одной рукой! Видео
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