Щенок помогает хозяину тренироваться
Собачники-спортсмены, признавайтесь, у вас такое было?
@goldiescute
@goldiescute
Лучший друг на тренировке. Щенок помогает хозяину заниматься спортом
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