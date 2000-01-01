Лучший друг на тренировке. Щенок помогает хозяину заниматься спортом

Прыжок с парашютом прямо в облака

Брейк-данс от монстр-трака

В деловом костюме и тапочках на вейкборде

Полёт на вертолёте с собакой

Позитивный дедушка танцует на роликах

Храм Золотой Вершины на высоте 3000 метров

Мужчина запросто плавает вместе с аллигатором

Бодибилдер делает тягу с весом 120 кг одной рукой!

Фрирайд на лыжах по вертикальной скале

Трюк кайтсёрфера с эффектом присутствия

Полёт на параплане с поворотом на 360 градусов

Самодельная водная горка для спуска в озеро

Экстремальный прыжок со скалы с селфи-палкой

Самый спокойный аттракцион на воде

Бодибилдер поднимает штангу вместе с 2 скамейками

Смогли бы прокатиться на этой тарзанке? Вряд ли…