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Катапульта выбрасывает человека в реку с нереальной высоты. Смогли бы так?
Катапульта выбрасывает человека в реку с нереальной высоты. Смогли бы так?
Это даже не экстрим. Похоже на полное безумие! @adventurre00
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Катапульта выбрасывает человека в реку с нереальной высоты. Смогли бы так?
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